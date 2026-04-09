Cae "La Santera", presunta pandillera que vigiló y entregó a joven para que lo mataran

Una mujer de 38 años, conocida en el mundo criminal como "La Santera" fue capturada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la colonia Cañada del Distrito Central, como presunta implicada en el asesinato de Isaac Ponce Elvir, un menor de 17 años que fue ultimado el 6 de agosto de 2021.