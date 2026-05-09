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La Sesal inicia el pago de más de L245 millones a médicos del sistema descentralizado

Son más de 3,000 médicos que laboran en 22 instituciones los que recibirán el pago de cuatro meses de salario que les adeudaba la Secretaría de Salud

  • Actualizado: 09 de mayo de 2026 a las 09:31
La Sesal inicia el pago de más de L245 millones a médicos del sistema descentralizado

Por la falta de pago y firma de contratos los médicos realizaron recientemente varias movilizaciones a nivel nacional.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) aseguró que ya comenzó con el pago de salarios pendientes al personal sanitario que labora en el sistema descentralizado.

Las autoridades detallaron sobre el desembolso de 245.9 millones de lempiras, destinados al pago de los meses de enero y abril a un total de 3,702 médicos que laboran para los gestores descentralizados.

El pago se ejecuta en 22 instituciones, distribuidos en nueve regiones sanitarias del país, donde laboran los médicos bajo este modelo que permite ampliar la cobertura de servicios en comunidades, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.

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Los pagos se realizaron a personal que labora en las regiones de Copán, Comayagua, Colón, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Lempira y La Paz.

Con este desembolso, la Sesal aseguró que se avanza en la normalización de pagos y en la estabilidad del personal sanitario, reiteraron que continuarán gestionando los recursos necesarios para garantizar la operatividad del sistema y evitar nuevas acumulaciones de deuda en el sector.

A pesar que las autoridades de Salud llegaron a un acuerdo con el Colegio Médico de Honduras (CMH) para restablecer los servicios de salud en los diferentes hospitales y centros asistenciales.

Representantes del CMH denunciaron en varias ocasiones que aún no se acreditaba el salario a los médicos que laboran en organizaciones no gubernamentales o alcaldías mediante convenios que se establecieron con la Sesal.

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Estas dificultades han sido recurrentes en el sistema descentralizado, por lo que Samuel Santos, presidente del CMH indicó que es necesario que la Sesal defina quién es el patrono del personal de salud que labora bajo esa modalidad.

En ese sentido, la Sesal se comprometió que a partir del mes de junio iniciará el proceso de absorción del personal que labora bajo la modalidad de gestión descentralizada.

El pago y firma de contratos de los médicos que laboran bajo la modalidad de descentralización es una de las demandas que el CMH ha venido exigiendo mediante las protestas que han realizados en lo que va de este año.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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