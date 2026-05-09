La Sesal inicia el pago de más de L245 millones a médicos del sistema descentralizado

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) aseguró que ya comenzó con el pago de salarios pendientes al personal sanitario que labora en el sistema descentralizado. Las autoridades detallaron sobre el desembolso de 245.9 millones de lempiras, destinados al pago de los meses de enero y abril a un total de 3,702 médicos que laboran para los gestores descentralizados. El pago se ejecuta en 22 instituciones, distribuidos en nueve regiones sanitarias del país, donde laboran los médicos bajo este modelo que permite ampliar la cobertura de servicios en comunidades, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.

Los pagos se realizaron a personal que labora en las regiones de Copán, Comayagua, Colón, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Lempira y La Paz. Con este desembolso, la Sesal aseguró que se avanza en la normalización de pagos y en la estabilidad del personal sanitario, reiteraron que continuarán gestionando los recursos necesarios para garantizar la operatividad del sistema y evitar nuevas acumulaciones de deuda en el sector. A pesar que las autoridades de Salud llegaron a un acuerdo con el Colegio Médico de Honduras (CMH) para restablecer los servicios de salud en los diferentes hospitales y centros asistenciales. Representantes del CMH denunciaron en varias ocasiones que aún no se acreditaba el salario a los médicos que laboran en organizaciones no gubernamentales o alcaldías mediante convenios que se establecieron con la Sesal.