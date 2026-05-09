Honduras registrará temperaturas de hasta 41 grados este sábado 9 de mayo

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas y cálidas continuarán predominando este sábado -09 de mayo- en Honduras, mientras el viento del este transportará humedad desde el mar Caribe y generará precipitaciones débiles aisladas en sectores del nororiente del país.
El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que la brisa proveniente del océano Pacífico también provocará lluvias y chubascos débiles aislados con actividad eléctrica en zonas del suroccidente durante horas de la tarde.
Además de las altas temperaturas, persistirá la presencia de humo en distintas regiones del territorio nacional, con mayores concentraciones durante la madrugada y primeras horas de la mañana.
El calor seguirá marcando las condiciones climáticas en la mayor parte del país, especialmente entre las 12:00 del mediodía y las 3:00 de la tarde, período en el que se esperan los registros térmicos más elevados.
Temperaturas
De acuerdo con el pronóstico de Cenaos, Tegucigalpa alcanzará temperaturas máximas entre 33 y 34 C°, mientras que San Pedro Sula registrará valores entre 38 y 39 C°.
En el resto del departamento de Valle y en Choluteca se reportarán temperaturas máximas de hasta 41 C°, según las proyecciones meteorológicas.
Para la región occidental, Santa Bárbara alcanzará hasta 37 C°, mientras Ocotepeque registrará máximas de 35 C° y Copán llegará a 34 C°.
En el oriente del país, Olancho reportará temperaturas de hasta 35 C° y Gracias a Dios alcanzará 34 C°. Mientras tanto, en la zona norte, Cortés registrará máximas de 37 C° y Yoro llegará a 36 C°.
Atlántida e Islas de la Bahía presentarán condiciones menos cálidas en comparación con otras regiones del país, con temperaturas máximas de hasta 32 C°.
En la región central, Comayagua y La Paz alcanzarán temperaturas de hasta 36 C°, mientras Francisco Morazán registrará máximas de 33 C° durante la jornada de este sábado.
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor calor y tomar precauciones ante la presencia de humo y las altas temperaturas.