Honduras registrará temperaturas de hasta 41 grados este sábado 9 de mayo

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas y cálidas continuarán predominando este sábado -09 de mayo- en Honduras, mientras el viento del este transportará humedad desde el mar Caribe y generará precipitaciones débiles aisladas en sectores del nororiente del país.

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que la brisa proveniente del océano Pacífico también provocará lluvias y chubascos débiles aislados con actividad eléctrica en zonas del suroccidente durante horas de la tarde.

Además de las altas temperaturas, persistirá la presencia de humo en distintas regiones del territorio nacional, con mayores concentraciones durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

El calor seguirá marcando las condiciones climáticas en la mayor parte del país, especialmente entre las 12:00 del mediodía y las 3:00 de la tarde, período en el que se esperan los registros térmicos más elevados.