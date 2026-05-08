María Elvira Salazar visitará Honduras tras invitación de Tomás Zambrano

Washington, Estados Unidos.-El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, expresó públicamente su agradecimiento a la congresista republicana estadounidense María Elvira Salazar por su respaldo a Honduras y su postura frente al avance del denominado socialismo del siglo XXI en la región.

A través de sus declaraciones, Zambrano aseguró que millones de hondureños valoran el trabajo realizado por la legisladora estadounidense para, según afirmó, evitar que Honduras fuera incluida entre las naciones sometidas a “dictaduras de izquierda”.

El parlamentario destacó que la firmeza de Salazar contribuyó a proteger el derecho de los hondureños a elegir libremente a sus autoridades, motivo por el cual decidió extenderle una invitación oficial para visitar el país.