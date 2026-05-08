María Elvira Salazar visitará Honduras tras invitación de Tomás Zambrano

Washington, Estados Unidos.-El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, expresó públicamente su agradecimiento a la congresista republicana estadounidense María Elvira Salazar por su respaldo a Honduras y su postura frente al avance del denominado socialismo del siglo XXI en la región.
A través de sus declaraciones, Zambrano aseguró que millones de hondureños valoran el trabajo realizado por la legisladora estadounidense para, según afirmó, evitar que Honduras fuera incluida entre las naciones sometidas a “dictaduras de izquierda”.
El parlamentario destacó que la firmeza de Salazar contribuyó a proteger el derecho de los hondureños a elegir libremente a sus autoridades, motivo por el cual decidió extenderle una invitación oficial para visitar el país.
Según indicó Zambrano, la congresista republicana aceptó la invitación y próximamente realizará una visita a Honduras, donde, de acuerdo con el presidente del Legislativo, la población podrá expresarle directamente su agradecimiento por su apoyo y posicionamiento político.
En sus declaraciones, el congresista hondureño también sostuvo que, aunque un sector de la población no comparte las posturas de la funcionaria estadounidense, la mayoría de los hondureños reconoce y valora su compromiso con la democracia del país.
María Elvira Salazar es representante republicana por el estado de Florida y se ha caracterizado por mantener posiciones críticas contra gobiernos de izquierda en América Latina, además de pronunciarse constantemente sobre temas relacionados con democracia, migración y política exterior en la región.