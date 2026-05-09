Asesinan a hondureña mientras trabajaba como mesera en un bar de Belice

Belice.-Una nueva víctima de la violencia se suma a la lista de hondureñas asesinadas, en un crimen registrado en Belice la noche del viernes 8 de mayo.

Se trata de Raquel Orellana, una mujer hondureña de 34 años de edad, originaria del barrio Cienaguita, en Puerto Cortés.

El hecho se registró en horas de la noche, cuando Raquel trabajaba como mesera en un bar, lugar donde ocurrió un ataque armado que le arrebató la vida.