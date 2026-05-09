Asesinan a hondureña mientras trabajaba como mesera en un bar de Belice

Belice.-Una nueva víctima de la violencia se suma a la lista de hondureñas asesinadas, en un crimen registrado en Belice la noche del viernes 8 de mayo.
Se trata de Raquel Orellana, una mujer hondureña de 34 años de edad, originaria del barrio Cienaguita, en Puerto Cortés.
El hecho se registró en horas de la noche, cuando Raquel trabajaba como mesera en un bar, lugar donde ocurrió un ataque armado que le arrebató la vida.
Hasta el momento se desconocen los detalles exactos de cómo ocurrió el crimen y quiénes estarían involucrados, por lo que las autoridades del lugar investigarán el caso que hoy enluta a una familia hondureña.
Familiares y amistades lamentan profundamente el crimen de la joven porteña y piden justicia.
El último crimen de una hondureña registrado en este país fue el de Claritza Rossibel Granillo Rodríguez, una joven de 20 años originaria de Erandique, Lempira, quien fue brutalmente asesinada en Spanish Lookout, Belice, la noche del miércoles 16 de julio de 2025.
Según versiones de testigos, la joven vivía junto a su esposo y otros cuatro parientes —todos hombres— en una casa ubicada dentro de un aserradero, donde también laboraban.
Tras finalizar su jornada de trabajo, todos permanecieron reunidos en el interior de la vivienda. Fue entonces cuando, durante una acalorada discusión, su cuñado la atacó con un puñal.