Cae “El Bembas” cuando cobraba extorsión a transportistas en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Cuando se disponía a realizar cobros de extorsión, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), capturaron a “El Bembas” en el anillo periférico a inmediaciones de la colonia Los Laureles.
El informe policial establece que el detenido fue identificado como Juan José Morazán García, de 27 años de edad, alias “El Bembas”, miembro de la banda criminal “Los Soles” y ejercía cobros extorsivos en distintos puntos del transporte urbano de la capital.
La acción fue ejecutada por los uniformados a raíz de múltiples denuncias interpuestas por víctimas del delito de extorsión a través de la línea 143, por lo que se desplazaron al sector donde ubicaron y capturaron al hombre por cometer el delito de extorsión.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el detenido mantenía bajo constantes amenazas a transportistas que operan en distintos puntos y terminales de Tegucigalpa, a quienes exigía pagos periódicos de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas ni contra las unidades de transporte.
Las intimidaciones habrían provocado temor generalizado en el sector, al punto que algunas rutas suspendieron temporalmente las operaciones para resguardar la integridad de conductores y pasajeros.
Al momento de la detención, a “El Bembas” le decomisaron dinero en efectivo, presuntamente producto de los cobros extorsivos que venía realizando.
Además, hallaron dos teléfonos celulares que serán sometidos a análisis forense, ya que podrían tener información relevante relacionada con amenazas y otras actividades ilícitas y una motocicleta que utilizaba para movilizarse y efectuar la recolección del dinero exigido a las víctimas.
Las autoridades de investigación detallaron que “El Bembas” habría laborado anteriormente como conductor en algunas rutas de transporte de la capital, lo que le permitía conocer la dinámica de operación, horarios y puntos estratégicos, información que utilizaba para identificar y presionar a sus víctimas.
De acuerdo con las indagaciones, el detenido desempeñaba un rol clave dentro de la estructura criminal “Los Soles”, ya que no solo se encargaba de la recolección del dinero, sino también de proporcionar teléfonos celulares para mantener comunicación con las víctimas y establecer la modalidad y periodicidad de los pagos exigidos.
Autoridades policiales señalaron que el detenido se había convertido en una amenaza significativa para transportistas y otros comerciantes de la capital, razón por la cual se intensificaron las operaciones en diferentes sectores hasta lograr su ubicación y captura.
Las autoridades policiales demandan de la ciudadanía que puedan denunciar cualquier hecho delictivo de manera confidencial a través de la línea 143, donde se garantizará la protección de la identidad de los denunciantes.