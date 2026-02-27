Cae “El Bembas” cuando cobraba extorsión a transportistas en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Cuando se disponía a realizar cobros de extorsión, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), capturaron a “El Bembas” en el anillo periférico a inmediaciones de la colonia Los Laureles. El informe policial establece que el detenido fue identificado como Juan José Morazán García, de 27 años de edad, alias “El Bembas”, miembro de la banda criminal “Los Soles” y ejercía cobros extorsivos en distintos puntos del transporte urbano de la capital.

La acción fue ejecutada por los uniformados a raíz de múltiples denuncias interpuestas por víctimas del delito de extorsión a través de la línea 143, por lo que se desplazaron al sector donde ubicaron y capturaron al hombre por cometer el delito de extorsión. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el detenido mantenía bajo constantes amenazas a transportistas que operan en distintos puntos y terminales de Tegucigalpa, a quienes exigía pagos periódicos de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas ni contra las unidades de transporte. Las intimidaciones habrían provocado temor generalizado en el sector, al punto que algunas rutas suspendieron temporalmente las operaciones para resguardar la integridad de conductores y pasajeros.