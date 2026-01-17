  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Así extorsionaba a sus propios colegas: “El Peludo”, conductor de bus y supuesto miembro de la 18

La Dipampco capturó a un conductor de bus, alias “El Peludo”, supuesto miembro de la pandilla 18, acusado del delito de extorsión en La Ceiba

  • Actualizado: 17 de enero de 2026 a las 09:43
Así extorsionaba a sus propios colegas: “El Peludo”, conductor de bus y supuesto miembro de la 18
1 de 10

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) detuvo a un motorista, supuesto miembro de la Pandilla 18, vinculado a cobros de extorsión en esa ciudad.

 Foto: Dipampco
Así extorsionaba a sus propios colegas: “El Peludo”, conductor de bus y supuesto miembro de la 18
2 de 10

“Mediante la inspección le fueron decomisados como pruebas del delito: dinero en efectivo, producto directo del cobro de extorsión realizado minutos antes de la detención, y un autobús”, publicó la Dipampco.

 Foto: Dipampco
Así extorsionaba a sus propios colegas: “El Peludo”, conductor de bus y supuesto miembro de la 18
3 de 10

El detenido fue identificado como alias “El Peludo” y supuestamente utilizaba la fachada de conductor de bus para cobrar y amedrentar a sus propios colegas.

 Foto: Cortesía
Así extorsionaba a sus propios colegas: “El Peludo”, conductor de bus y supuesto miembro de la 18
4 de 10

Las autoridades cuentan con el testimonio de un “testigo protegido”, pieza clave en el caso del motorista acusado de extorsión.

 Foto: Cortesía
Así extorsionaba a sus propios colegas: “El Peludo”, conductor de bus y supuesto miembro de la 18
5 de 10

Medios locales aseguraron que el detenido aprovechaba su oficio de motorista para movilizarse sin levantar sospechas.

 Foto: Cortesía
Así extorsionaba a sus propios colegas: “El Peludo”, conductor de bus y supuesto miembro de la 18
6 de 10

El hombre, de 54 años, ha sido identificado con el alias de “El Peludo” y, según la Dipampco, es supuesto miembro de la Pandilla 18, dedicado a realizar cobros extorsivos a comerciantes y transportistas establecidos en La Ceiba.

 Foto: Cortesía
Así extorsionaba a sus propios colegas: “El Peludo”, conductor de bus y supuesto miembro de la 18
7 de 10

La detención se llevó a cabo en el barrio El Imán, donde, al momento de su captura, se le decomisó dinero en efectivo presuntamente producto de un cobro extorsivo realizado minutos antes, así como un autobús.

 Foto: Cortesía
Así extorsionaba a sus propios colegas: “El Peludo”, conductor de bus y supuesto miembro de la 18
8 de 10

El vehículo decomisado a “El Peludo” será parte de las pruebas en su contra. El detenido enfrenta cargos por extorsión y contará con testigos protegidos que cooperarán en el caso.

 Foto: Dipampco
Así extorsionaba a sus propios colegas: “El Peludo”, conductor de bus y supuesto miembro de la 18
9 de 10

Al momento de la captura, el detenido vestía una camisa negra, un jean y una chaqueta verde.

 Foto: Cortesía
Así extorsionaba a sus propios colegas: “El Peludo”, conductor de bus y supuesto miembro de la 18
10 de 10

No se logró determinar si portaba tatuajes identificativos de la pandilla a la que supuestamente pertenece.

 Foto: Dipampco
Cargar más fotos