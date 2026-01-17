Así extorsionaba a sus propios colegas: “El Peludo”, conductor de bus y supuesto miembro de la 18

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) detuvo a un motorista, supuesto miembro de la Pandilla 18, vinculado a cobros de extorsión en esa ciudad.
“Mediante la inspección le fueron decomisados como pruebas del delito: dinero en efectivo, producto directo del cobro de extorsión realizado minutos antes de la detención, y un autobús”, publicó la Dipampco.
El detenido fue identificado como alias “El Peludo” y supuestamente utilizaba la fachada de conductor de bus para cobrar y amedrentar a sus propios colegas.
Las autoridades cuentan con el testimonio de un “testigo protegido”, pieza clave en el caso del motorista acusado de extorsión.
Medios locales aseguraron que el detenido aprovechaba su oficio de motorista para movilizarse sin levantar sospechas.
El hombre, de 54 años, ha sido identificado con el alias de “El Peludo” y, según la Dipampco, es supuesto miembro de la Pandilla 18, dedicado a realizar cobros extorsivos a comerciantes y transportistas establecidos en La Ceiba.
La detención se llevó a cabo en el barrio El Imán, donde, al momento de su captura, se le decomisó dinero en efectivo presuntamente producto de un cobro extorsivo realizado minutos antes, así como un autobús.
El vehículo decomisado a “El Peludo” será parte de las pruebas en su contra. El detenido enfrenta cargos por extorsión y contará con testigos protegidos que cooperarán en el caso.
Al momento de la captura, el detenido vestía una camisa negra, un jean y una chaqueta verde.
No se logró determinar si portaba tatuajes identificativos de la pandilla a la que supuestamente pertenece.