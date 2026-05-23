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A Elena le mataron a su esposo, su hijo y dos yernos en la masacre de Rigores que dejó 20 víctimas

Elena García se despidió de cuatro de sus familiares, víctimas de la masacre en Rigores, Trujillo, Colón. Perdió a su hijo, esposo y dos yernos. Aquí su testimonio

  • Actualizado: 23 de mayo de 2026 a las 08:53
A Elena le mataron a su esposo, su hijo y dos yernos en la masacre de Rigores que dejó 20 víctimas
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Duros momentos atraviesan los familiares de las 20 víctimas que dejó la masacre registrada en la aldea Rigores, Trujillo, Colón, el pasado jueves 21 de mayo, en una finca de palma africana.

 Foto: Captura de video/ Cortesía
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Este es el duro testimonio de Elena García, quien aparece en la imagen, y que llora la partida de cuatro de sus familiares, entre ellos su hijo de tan solo 18 años.

 Foto: Captura de video/ Cortesía
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Elena identificó a su hijo como Elder, de 18 años, y a su esposo como Santos Trinidad.

 Foto: Captura de video/ Cortesía
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La señora también perdió a dos de sus yernos, a quienes identificó como Helgar, de 45 años, y José, de 55.

 Foto: Carlos Molina/ Grupo Opsa
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Con la voz quebrantada, Elena reconoció que lo sucedido es una tragedia que jamás imaginó que iba a vivir.

 Foto: Carlos Molina/ Grupo Opsa
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“No sé cómo se va a seguir, sufriendo...”, dijo Elena, mientras inclinaba su rostro con tristeza.

 Foto: Carlos Molina/ Grupo Opsa
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Sus yernos dejan varios hijos aún menores de edad, según relató. Uno era padre de un niño y el otro era padre de dos menores.

 Foto: Carlos Molina/ Grupo Opsa
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“Me quedé sin amparo de nadie, me los quitaron”, lamentó Elena, asegurando que le arrebataron lo más preciado: su familia. Sobre lo ocurrido ese día, dijo: “Trabajando estaban ellos, eran trabajadores. No escuchamos nada, solo la gente que estaba más cerca”.

 Foto: Carlos Molina/ Grupo Opsa
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Un total de 20 personas fallecieron la madrugada del jueves 21 de mayo de 2026, cuando hombres armados y vestidos con uniformes policiales llegaron a la finca mientras las víctimas se preparaban para trabajar en una plantación de palma africana en la aldea de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón.

 Foto: Agencia EFE
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Hasta ahora, las autoridades que llevan la investigación de la masacre no han encontrado indicios claros sobre los responsables del crimen múltiple. Entre las víctimas se registran tres menores de entre 14 y 16 años, tres mujeres que eran hermanas y dos hombres, también hermanos.

 Foto: Agencia EFE
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