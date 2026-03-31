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Presidente juramenta a nuevos funcionarios de diferentes instituciones del Estado

Los funcionarios juramentados por Nasry Asfura fueron asignados a instituciones como Banasupro, INADI, la Secretaría de Ambiente, Aeronáutica Civil y el Instituto de Mercadeo Agrícola

  • Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 13:51
Presidente juramenta a nuevos funcionarios de diferentes instituciones del Estado

El presidente de la República, Nasry Asfura, juramentó a Ramón Dagoberto Rodríguez como subsecretario de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna).

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República, Nasry Asfura, juramentó a funcionarios en instituciones estratégicas, paraordenar el Estado, ejecutar soluciones y responder a las necesidades de la población.

El mandatario le tomó promesa de ley a Celeste Emperatriz Martínez Mejía, quien fue juramentada como gobernadora política de Comayagua, quien tendrá un rol clave en la articulación con alcaldías y el impulso del desarrollo local.

En el ámbito de salud, Jairo Obed Ramos Tábora asumió el cargo de director del Instituto Nacional del Diabético (INADI), donde se pretende fortalecer la atención a enfermedades crónicas y ampliando la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

Nasry Asfura juramenta a nuevos funcionarios en ARSA y asesoría agrícola

Asimismo, el mandatario oficializó mediante juramentación a autoridades que ya se encontraban en funciones en la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro).

Aarón Reaños Aguilera se desempeñara como gerente general; Eva Suyapa Urraco ocupara el cargo de gerente de Logística y Kevin Sandoval es el nuevo subgerente de la institución.

En el área ambiental, se informó que fue juramentado Ramón Dagoberto Rodríguez como subsecretario de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), con lo que se fortalece la gestión sostenible de los recursos naturales.

En el sector aeronáutico, Milagro Suyapa Banegas, asumió como gerente administrativa de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC).

Presidente Nasry Asfura juramenta a nuevos funcionarios de EHISA, FHIS y Honducor

En el área productiva, el presidente Nasry Asfura juramentó a Allan Arturo Castillo, como el nuevo gerente general del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) y a Carlos Ariel Moncada Mendoza, como subgerente de la misma institución.

Asimismo, en materia de juventud, fueron juramentados: Cristian Midence Mejía, como secretario ejecutivo del Instituto Nacional de la Juventud y Luis Rodríguez como subsecretario ejecutivo.

El presidente Asfura reiteró que los nombramientos responden a la necesidad de fortalecer la capacidad de ejecución del Estado y llevar soluciones concretas a la población y las acciones forman parte de una estrategia orientada a construir un gobierno más eficiente.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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