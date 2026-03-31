Presidente juramenta a nuevos funcionarios de diferentes instituciones del Estado

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República, Nasry Asfura, juramentó a funcionarios en instituciones estratégicas, paraordenar el Estado, ejecutar soluciones y responder a las necesidades de la población. El mandatario le tomó promesa de ley a Celeste Emperatriz Martínez Mejía, quien fue juramentada como gobernadora política de Comayagua, quien tendrá un rol clave en la articulación con alcaldías y el impulso del desarrollo local. En el ámbito de salud, Jairo Obed Ramos Tábora asumió el cargo de director del Instituto Nacional del Diabético (INADI), donde se pretende fortalecer la atención a enfermedades crónicas y ampliando la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

Asimismo, el mandatario oficializó mediante juramentación a autoridades que ya se encontraban en funciones en la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro). Aarón Reaños Aguilera se desempeñara como gerente general; Eva Suyapa Urraco ocupara el cargo de gerente de Logística y Kevin Sandoval es el nuevo subgerente de la institución. En el área ambiental, se informó que fue juramentado Ramón Dagoberto Rodríguez como subsecretario de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), con lo que se fortalece la gestión sostenible de los recursos naturales. En el sector aeronáutico, Milagro Suyapa Banegas, asumió como gerente administrativa de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC).