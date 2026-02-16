Exdiputada Leda Pagán es nombrada nueva ministra de Derechos Humanos

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura continuó este 16 de febrero con el nombramiento de autoridades en su gabinete de gobierno. Asfura Zablah juramentó a los nuevos titulares de la Secretaría de Derechos Humanos e Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

La exdiputada del Partido Nacional, Leda Pagán, asumió como ministra de Derechos Humanos; dependencia donde ya se había nombrado semanas atrás a la exdiputada del Partido Liberal, Kathia Crivelli, como viceministra. En tanto, Emilio Josué Maldonado fue juramentado como el comisionado presidente del IHTT, Ana Belinda Valenzuela y Maynor Edgardo Canales como los otros dos comisionados. Siempre en el IHTT se nombró a Elmer Rodríguez Zelaya como secretario general. La exdiputada Leda Pagán buscó la reelección en las últimas elecciones por el departamento de Cortés, pero no contó con el respaldo necesario.