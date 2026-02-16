  1. Inicio
Exdiputada Leda Pagán es nombrada nueva ministra de Derechos Humanos

El presidente Nasry Asfura también nombró a las nuevas autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT)

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 21:17
Leda Pagán fue juramentada como nueva titular de Derechos Humanos este 16 de febrero.

Foto: Cortesía gobierno de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura continuó este 16 de febrero con el nombramiento de autoridades en su gabinete de gobierno.

Asfura Zablah juramentó a los nuevos titulares de la Secretaría de Derechos Humanos e Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

¿Cuándo y dónde será la cumbre convocada por Trump a la que Nasry Asfura fue invitado?

La exdiputada del Partido Nacional, Leda Pagán, asumió como ministra de Derechos Humanos; dependencia donde ya se había nombrado semanas atrás a la exdiputada del Partido Liberal, Kathia Crivelli, como viceministra.

En tanto, Emilio Josué Maldonado fue juramentado como el comisionado presidente del IHTT, Ana Belinda Valenzuela y Maynor Edgardo Canales como los otros dos comisionados.

Siempre en el IHTT se nombró a Elmer Rodríguez Zelaya como secretario general.

La exdiputada Leda Pagán buscó la reelección en las últimas elecciones por el departamento de Cortés, pero no contó con el respaldo necesario.

Nasry Asfura volverá a viajar a EE UU, ahora para reunirse con Marco Rubio

El presidente Nasry Asfura aún no completa los nombramientos en su gabinete y entre las instituciones que siguen sin autoridades está la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi).

También la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Banadesa, Inprema, Dirección Nacional de Bienes del Estado, entre otras.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

