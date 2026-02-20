Nasry Asfura juramenta a la nueva titular de la Senaf

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura continuó con los nombramientos en su gabinete de gobierno este 20 de febrero, a casi un mes de haber tomado posesión. Asfura Zablah juramentó en Casa de Gobierno a Ada María Mejía Signorelli como ministra de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

La Senaf anteriormente fue la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) y en el gobierno de Xiomara Castro se vio envuelta de polémica ya que su exdirectora, Dulce Villanueva, fue requerida por la justicia acusada de exigir coimas a una empleada. Posteriormente se nombró a Lizeth Armandina Coello, quien estuvo hasta el cierre de la administración Castro. Nasry Asfura también nombró a Justo Rafael Cano Martínez como Subsecretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional (Sedena).

Él será el segundo al mando en la Secretaría de Defensa ya que Enrique Rodríguez Burchard fue nombrado como el titular desde el 2 de febrero.