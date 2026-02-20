  1. Inicio
Nasry Asfura juramenta a la nueva titular de la Senaf

Nasry Asfura también nombró este 20 de febrero al nuevo viceministro de Defensa

  • Actualizado: 20 de febrero de 2026 a las 21:13
Ada María Mejía Signorelli asumió como la nueva titular de la Senaf.

Foto: Cortesía Casa Presidencial

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura continuó con los nombramientos en su gabinete de gobierno este 20 de febrero, a casi un mes de haber tomado posesión.

Asfura Zablah juramentó en Casa de Gobierno a Ada María Mejía Signorelli como ministra de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

La Senaf anteriormente fue la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) y en el gobierno de Xiomara Castro se vio envuelta de polémica ya que su exdirectora, Dulce Villanueva, fue requerida por la justicia acusada de exigir coimas a una empleada.

Posteriormente se nombró a Lizeth Armandina Coello, quien estuvo hasta el cierre de la administración Castro.

Nasry Asfura también nombró a Justo Rafael Cano Martínez como Subsecretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional (Sedena).

<b>Justo Rafael Cano asumió viceministro de Defensa. </b>

Justo Rafael Cano asumió viceministro de Defensa.

(Foto: Cortesía Casa Presidencial )

Él será el segundo al mando en la Secretaría de Defensa ya que Enrique Rodríguez Burchard fue nombrado como el titular desde el 2 de febrero.

Estos dos nuevos funcionarios serán citados al primer Consejo de Ministros del gobierno, que se desarrollará en la semana entrante, en fecha por definir, el 24 o 25 de febrero.

Aún faltan varios nombramientos en el gabinete de gobierno, algo que se terminará de concretar en el Consejo de Ministros cuando se eliminen y fusionen al menos 20 instituciones.

