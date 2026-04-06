15 cirugías diarias se deben practicar para reducir 80% de mora quirúrgica al cierre de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Para reducir la mora quirúrgica en al menos el 80% a finales de este año, las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) deberán triplicar los esfuerzos para cumplir con la meta que se establecieron. El viceministro de Salud, Eduardo Midence, manifestó este lunes que la meta es lograr resolver antes del 31 de diciembre al menos el 80% de las cirugías que están pendientes en el sistema sanitario público. "La meta es que de esas 5,000 y pico de cirugías que tenemos pendientes este año lograremos resolver antes del 31 de diciembre al menos el 80% de las mismas", dijo el funcionario. Para ello las autoridades iniciaron el pasado 24 de marzo el programa de reducción de la mora quirúrgica, mediante convenios con hospitales privados que realizan las operaciones mientras se fortalece el sistema de salud pública.

Desde ese entonces a la fecha se han realizado 59 cirugías en el marco del plan; lo que indica que son entre cuatro a cinco procedimientos quirúrgicos los que se realizan a diario en los hospitales privados. Sin embargo, para lograr reducir el 80% de esas más de 5,000 cirugías pendientes para lo que resta del año, es necesario que mediante el programa se realicen entre 14 a 15 cirugías diarias en promedio. El análisis de EL HERALDO de las cifras evidencia que para cumplir esa meta se deben resolver unas 4,000 cirugías en aproximadamente 282 días que es lo que resta para finalizar el año. Los datos contrastan con el número de intervenciones que se están haciendo actualmente por día, lo que sugiere que será necesario triplicar la capacidad operativa en los próximos meses para cumplir con el objetivo trazado por las autoridades. De acuerdo a cifras oficiales desde el 24 de marzo al 5 de abril se realizaron un total de 59 cirugías en cinco hospitales del país, específicamente en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Tela. En los hospitales privados de Tegucigalpa y San Pedro Sula se han realizado 40 procedimientos (20 en cada ciudad), mientras que en Tela se registran 19 cirugías hechas.

Hasta la fecha son cinco establecimientos privados que mediante el convenio con la Sesal realizan los procedimientos quirúrgicos a los pacientes. Los procedimientos más frecuentes fueron colecistectomías laparoscópicas y hernioplastias, aunque también se atendieron casos ginecológicos y de lipomas. Los tiempos que estos pacientes esperaron para ser atendidos oscilan entre los 82 hasta los 464 días, lo que refleja que algunos llevaban esperando por más de un año para ser intervenidos. Las autoridades sanitarias informaron que el programa se extenderá más ciudades del país en los próximos días. "Estamos en dos regiones metropolitanas en Tegucigalpa y San Pedro Sula; la semana anterior comenzamos en Tela y esta semana nos estamos extendiendo al occidente, en Copán para ser específicos, y esperamos al final de la semana lograr comenzar en Olancho", dijo Midence. Para alcanzar el objetivo es necesario continuar con el programa con los hospitales privados, y paralelo a ello fortalecer y habilitar los quirófanos de los hospitales públicos, sugieren expertos.