Reactivarán fideicomiso para bajar mora quirúrgica en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-Ante una mora quirúrgica que afecta a 13,700 pacientes y hospitales con quirófanos inoperantes, el nuevo gobierno anunció medidas de emergencia en salud y la reactivación de un fideicomiso para recuperar la red hospitalaria. La situación se agrava debido a que cerca del 30% de los quirófanos de los hospitales públicos están inhabilitados o fuera de servicio, lo que reduce de forma drástica la oferta de procedimientos programados y de emergencia. Registros oficiales indican que los pacientes permanecen en listas de espera durante meses e incluso años, sin una fecha definida para ser intervenidos, lo que refleja una capacidad hospitalaria insuficiente frente a la demanda.

Ante este escenario, el nuevo gobierno anunció la emisión de decretos especiales de emergencia en salud, con el objetivo de enfrentar la mora quirúrgica, restablecer el acceso a medicamentos y recuperar la operatividad de la red hospitalaria pública. El secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, confirmó que la administración Asfura retomará el fideicomiso en salud como una herramienta inmediata para agilizar las compras y fortalecer la capacidad hospitalaria. El funcionario explicó que la estrategia incluye un proceso de descentralización, con énfasis en el fortalecimiento de los Cesares (centros de salud rurales), los Cesamos (centros de salud con médico y odontólogo) y los hospitales públicos, con el objetivo de descongestionar los principales centros asistenciales del país. Indicó que equipos técnicos ya realizaron inspecciones en varios hospitales para evaluar las necesidades más urgentes y que el fideicomiso permitirá no solo la compra de medicamentos, sino también la adquisición de tecnología médica, entre ella tomógrafos, equipos de rayos X y otros insumos esenciales para la atención especializada. El funcionario detalló que el fideicomiso se ejecutará inicialmente por un año, bajo un esquema con el Banco de Occidente, similar al aplicado en administraciones anteriores. Para el segundo año, agregó, se prevé la apertura de un proceso de licitación pública.

