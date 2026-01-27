Presidente Asfura sancionó decretos de la venta del avión, ampliación del RIT y UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- El silencio se impuso por unos segundos en el hemiciclo del Congreso Nacional. Sobre la mesa, los documentos aguardaban la firma presidencial. Nasry Juan Asfura Zablah, recién juramentado como presidente de la República, tomó la pluma y, antes de estampar su firma en cada decreto, se persignó. El gesto se repitió tres veces. Así comenzó, sin protocolos especiales, la sanción de sus primeros decretos legislativos. El primero correspondió a la ampliación del Régimen de Importación Temporal (RIT). Con su firma, el mandatario dio luz verde a la incorporación de 125 nuevas empresas al sistema, una medida aprobada previamente por el Congreso Nacional y orientada a la generación de empleo y a la atracción de inversión. Según lo establecido, la proyección es de 47 mil empleos directos.

El decreto amplía por cinco períodos fiscales la vigencia de los beneficios e incentivos tributarios para las empresas acogidas al régimen. Tras ser sancionada, la normativa fue enviada para su publicación en el diario oficial La Gaceta y busca impulsar la inversión en sectores productivos como café, palma africana, camarón y agricultura.

Venta del jet

Minutos después, Asfura volvió a inclinar la cabeza y firmó el segundo decreto: la autorización para la venta del avión presidencial. La medida tiene como objetivo reducir los costos operativos del Estado y redirigir los recursos que se obtengan hacia áreas consideradas prioritarias, entre ellas salud, educación y desarrollo social, conforme al dictamen legislativo. La ley faculta al Poder Ejecutivo a realizar la venta de la aeronave a través de las instancias competentes, pero antes obliga a efectuar un avalúo técnico del avión Legacy 600 FAH-001, con expertos nacionales o internacionales, para fijar un precio mínimo. También ordena revisar la documentación de propiedad y las condiciones técnicas de la aeronave. Los fondos resultantes deberán destinarse a programas sociales, el fortalecimiento del sector salud y el financiamiento de la educación superior.

La UNAH al interior