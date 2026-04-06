Salud descarta contaminación en aire y agua tras accidente con cianuro en Quimistán

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Salud informó este lunes 6 de abril que, tras el accidente vial ocurrido en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara, no existe riesgo de contaminación en el aire ni en el agua, pese a que el incidente involucró el transporte de material peligroso.

De acuerdo con el comunicado oficial, el percance incluyó la presencia de cianuro granulado en estado sólido, sin embargo, las autoridades sanitarias detallaron que esta sustancia no representa peligro para la población en esos medios, ya que permanece en el suelo.

Las autoridades indicaron que se mantiene una coordinación permanente con el equipo de la Región Sanitaria de Santa Bárbara, aplicando protocolos de seguridad para prevenir intoxicaciones.

Asimismo, se confirmó que las personas lesionadas en el accidente recibieron atención médica oportuna y que, según los reportes, no tuvieron contacto directo con la sustancia química. También se brindó asistencia a personal prehospitalario en centros de salud de segundo nivel. La Secretaría de Salud señaló que se realiza un monitoreo constante en la zona para identificar posibles riesgos y garantizar atención inmediata a la población.

Recomendaciones

Las autoridades sanitarias hicieron un llamado a los habitantes de Quimistán y zonas aledañas a mantener la calma y evitar la exposición en el área del incidente. Además, utilizar mascarilla si es necesario transitar cerca de la zona afectada, especialmente durante la remoción del vehículo y del suelo contaminado. Asimismo respetar las vías alternas habilitadas para la circulación vehicular y peatonal, particularmente en la ruta entre San Marcos y Petoa, Santa Bárbara.

Síntomas por exposición al cianuro