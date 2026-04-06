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Robo de documentos los obligó a cambiar de ruta: revelan tras accidente que dejó varios muertos en Quimistán

Un incidente en Guatemala cambió los planes de Javier Deras, conductor del bus, quien tuvo que modificar la ruta sin imaginar que terminaría en tragedia

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 09:29
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Un saldo de 10 personas muertas y siete heridas es lo que se maneja preliminarmente del aparatoso accidente en Quimistán, Santa Bárbara. El bus cambió de ruta sin prever lo que ocurriría.

 Foto: Redes sociales
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Tenían planeado viajar por El Salvador, pero cambiaron de trayecto luego de que les robaran los documentos a dos personas. Este es el testimonio de uno de los hijos de las víctimas.

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Varios familiares están a la espera de que se entreguen los cuerpos de las víctimas del accidente en Quimistán, donde se contabilizan al menos 10 personas fallecidas.

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Tras la tragedia, uno de los hijos de las víctimas relató por qué el bus tuvo que cambiar de ruta.

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“Salieron el lunes a Antigua, Guatemala. Venían de regreso, pero a mi mamá y a otra persona les robaron los documentos”, relató.

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“Iban a venirse por El Salvador, pero no; se vinieron por este lado porque a mi mamá y a otra señora les robaron los documentos y pues tomaron esta ruta, solo para que ocurriera la tragedia”, dijo Manuel Amaya, hijo de una víctima del accidente en Quimistán, Santa Bárbara.

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“Ella era amiga de la dueña del bus y la invitó a que fueran a Guatemala. Acabo de perder a mi padre hace 60 días”, relató Amaya.

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Entre las víctimas identificadas se encuentran Orestila Castellanos, de 64 años; María Cupertina Ortiz, de 61; Javier Deras, de 48; y Ever Fajardo, conductor de la rastra.

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A la lista se suman Yarely Rodríguez, esposa de Javier Deras, y Francisca Zelaya, madre de Javier Deras.

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Además, Lidia Elena Cubas Murillo y Lidia Abelina Zelaya Cubas, quienes eran madre e hija.

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