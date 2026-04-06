Yarely Rodríguez se habría casado con Javier Deras poco antes del accidente en Quimistán

Un fatal accidente ocurrido en el municipio de Quimistán, en el departamento de Santa Bárbara, en la zona occidental de Honduras, cobró la vida de Javier Deras, un conductor del autobús, su esposa, Yarely Rodríguez, y su madre, Francisca Zelaya, causando luto y conmoción en la comunidad hondureña. Aquí los detalles: