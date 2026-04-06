Yarely Rodríguez se habría casado con Javier Deras poco antes del accidente en Quimistán

Un fatal accidente ocurrido en el municipio de Quimistán, en el departamento de Santa Bárbara, en la zona occidental de Honduras, cobró la vida de Javier Deras, un conductor del autobús, su esposa, Yarely Rodríguez, y su madre, Francisca Zelaya, causando luto y conmoción en la comunidad hondureña. Aquí los detalles:
Javier Deras, de 46 años, conducía la unidad de transporte cuando ocurrió la colisión frontal contra una rastra, falleciendo en el lugar, junto a otras víctimas que hoy dejan en luto a su familia.
Junto a él viajaba su esposa, Yarely Rodríguez, con quien, según se conoció, había contraído matrimonio recientemente, presuntamente en Estados Unidos.
En el accidente también falleció la madre de Javier, doña Francisca Zelaya, conocida como "Rita", quien era reconocida en su comunidad por su vinculación con el folclore; sobrevivió al accidente, pero presuntamente murió tras enterarse de la muerte de su hijo.
Javier y su familia compartían fotos de sus viajes en Estados Unidos, lugar donde vivía su hija, a quien visitaban en fechas especiales y vacaciones, según dio a conocer ella en sus fotos.
De manera preliminar, se informó que el autobús transportaba a personas que regresaban de una excursión religiosa desde Guatemala, dejando al menos 10 fallecidos y siete heridos.
El hecho ocurrió la tarde-noche del domingo -05 de abril- en un tramo de alta circulación vehicular, donde ambos vehículos impactaron de frente.
Además, la rastra involucrada transportaba cianuro granulado, lo que llevó a las autoridades a declarar alerta roja y establecer un perímetro de seguridad en la zona.
La tragedia enluta además a vecinos de la colonia Torogua, en Comayagüela, de donde era originaria la familia, quienes amanecieron consternados por la pérdida.
Imágenes aéreas muestran cómo quedó la zona del accidente en Quimistán, donde la rastra y el bus colisionaron.