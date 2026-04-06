Cianuro en Quimistán: ¿cuáles son los riesgos de entrar en contacto con este químico?

La mañana de este lunes, las autoridades aún realizan trabajos de mitigación en la zona donde ocurrió el fatal accidente entre una rastra que transportaba cianuro y un bus, en el municipio de Quimistán, en el departamento de Santa Bárbara. El accidente dejó al menos 10 personas muertas a causa de las graves heridas y golpes.
Tras confirmarse la presencia del químico, las autoridades emitieron alerta roja por el derrame de cianuro en la CA-4, a la altura de Quimistán, Santa Bárbara.
Debido a la peligrosidad del material, las autoridades activaron protocolos de seguridad y establecieron un perímetro de 800 metros como área de restricción. Se prohibió el tránsito de personas y la circulación vehicular en la zona.
Por el riesgo en el manejo del químico, la empresa propietaria es la encargada, con su equipo técnico, de la mitigación bajo los protocolos establecidos.
Se está neutralizando el área del derrame usando un alcalino (cal) para bajar el pH del cianuro y poder manipularlo de forma segura. Tras corroborar que no hay gases tóxicos, se procede con la recolección del material derramado.
Pero, tras el fatal accidente que ha dejado alrededor de 10 personas muertas y con este peligroso químico esparcido, surgen las dudas: ¿qué es, por qué es tan peligroso y qué riesgos hay para las personas que tuvieron contacto con él?
Tras el accidente, tanto los heridos como los equipos de socorro ignoraban lo que transportaba la rastra: un químico de alta toxicidad que actúa rápidamente impidiendo que las células del cuerpo utilicen oxígeno.
Por su alta toxicidad, bloquea la cadena respiratoria celular, afectando el cerebro y el corazón. Si una persona entra en contacto, podría sufrir daños neurológicos o convulsiones.
La exposición puede ser a través de inhalación, ingestión o contacto con la piel. En el caso del accidente, las autoridades, hasta ahora, manejan que no hay personas afectadas por el químico.
Las autoridades aclararon este lunes que no existe contaminación por cianuro en los heridos trasladados a centros asistenciales tras el accidente ocurrido el Domingo de Resurrección en Quimistán, Santa Bárbara.