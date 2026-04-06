  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Conductor de rastra no tenía licencia pesada: investigaciones tras accidente mortal en Quimistán

Autoridades confirman nueve muertos y seis heridos tras colisión entre rastra y bus; investigan responsabilidades y fallas técnicas

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 09:18
Conductor de rastra no tenía licencia pesada: investigaciones tras accidente mortal en Quimistán
1 de 10

Un conductor sin licencia para manejo de carga pesada figura entre las causas preliminares del accidente de tránsito registrado la tarde del domingo 5 de abril en Quimistán, Santa Bárbara, que dejó nueve personas muertas y seis heridas, según autoridades. Aquí los detalles:

Foto: redes sociales
Conductor de rastra no tenía licencia pesada: investigaciones tras accidente mortal en Quimistán
2 de 10

El director de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Lenín Morel, confirmó que el siniestro involucró una rastra y un autobús que transportaba pasajeros, quienes, de acuerdo con reportes iniciales, regresaban de Esquipulas, Guatemala, tras participar en una actividad religiosa.

 Foto: redes sociales
Conductor de rastra no tenía licencia pesada: investigaciones tras accidente mortal en Quimistán
3 de 10

Morel detalló que el conductor de la rastra, identificado como Ever Fajardo -quien falleció en el hecho- portaba una licencia tipo B, correspondiente a vehículos livianos, y no contaba con el permiso requerido para operar transporte pesado.

Foto: redes sociales
Conductor de rastra no tenía licencia pesada: investigaciones tras accidente mortal en Quimistán
4 de 10

Según el funcionario, esta falta de habilitación implica ausencia de experiencia y habilidades necesarias para maniobras de alto riesgo, lo que pudo incidir en el accidente.

 Foto: redes sociales
Conductor de rastra no tenía licencia pesada: investigaciones tras accidente mortal en Quimistán
5 de 10

De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho habría ocurrido tras una maniobra indebida, que incluye un posible adelantamiento o colisión directa entre ambos vehículos.

Foto: redes sociales
Conductor de rastra no tenía licencia pesada: investigaciones tras accidente mortal en Quimistán
6 de 10

El impacto provocó que tanto la rastra como el autobús volcaran y quedaran destruidos a un costado de la carretera.

 Foto: redes sociales
Conductor de rastra no tenía licencia pesada: investigaciones tras accidente mortal en Quimistán
7 de 10

El funcionario indicó que las investigaciones continúan para determinar responsabilidades, incluyendo la posible negligencia de quiénes contrataron al conductor sin la licencia adecuada.

 Foto: redes sociales
Conductor de rastra no tenía licencia pesada: investigaciones tras accidente mortal en Quimistán
8 de 10

Asimismo, se realiza un dictamen técnico para establecer si existió desperfecto mecánico, impericia o imprudencia al volante.

 Foto: redes sociales
Conductor de rastra no tenía licencia pesada: investigaciones tras accidente mortal en Quimistán
9 de 10

Morel advirtió que las empresas de transporte deben verificar que sus conductores cuenten con la licencia correspondiente al tipo de vehículo, y señaló que en el país persisten prácticas irregulares, como permitir que personas con licencias suspendidas o múltiples sanciones continúen conduciendo.

 Foto: redes sociales
Conductor de rastra no tenía licencia pesada: investigaciones tras accidente mortal en Quimistán
10 de 10

Inicialmente, las autoridades reportaron ocho fallecidos; sin embargo, la cifra aumentó a nueve la mañana de este lunes 6 de abril, mientras los heridos permanecen bajo atención médica en el hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula.

 Foto: redes sociales
Cargar más fotos