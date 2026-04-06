Conductor de rastra no tenía licencia pesada: investigaciones tras accidente mortal en Quimistán

Un conductor sin licencia para manejo de carga pesada figura entre las causas preliminares del accidente de tránsito registrado la tarde del domingo 5 de abril en Quimistán, Santa Bárbara, que dejó nueve personas muertas y seis heridas, según autoridades. Aquí los detalles:
El director de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Lenín Morel, confirmó que el siniestro involucró una rastra y un autobús que transportaba pasajeros, quienes, de acuerdo con reportes iniciales, regresaban de Esquipulas, Guatemala, tras participar en una actividad religiosa.
Morel detalló que el conductor de la rastra, identificado como Ever Fajardo -quien falleció en el hecho- portaba una licencia tipo B, correspondiente a vehículos livianos, y no contaba con el permiso requerido para operar transporte pesado.
Según el funcionario, esta falta de habilitación implica ausencia de experiencia y habilidades necesarias para maniobras de alto riesgo, lo que pudo incidir en el accidente.
De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho habría ocurrido tras una maniobra indebida, que incluye un posible adelantamiento o colisión directa entre ambos vehículos.
El impacto provocó que tanto la rastra como el autobús volcaran y quedaran destruidos a un costado de la carretera.
El funcionario indicó que las investigaciones continúan para determinar responsabilidades, incluyendo la posible negligencia de quiénes contrataron al conductor sin la licencia adecuada.
Asimismo, se realiza un dictamen técnico para establecer si existió desperfecto mecánico, impericia o imprudencia al volante.
Morel advirtió que las empresas de transporte deben verificar que sus conductores cuenten con la licencia correspondiente al tipo de vehículo, y señaló que en el país persisten prácticas irregulares, como permitir que personas con licencias suspendidas o múltiples sanciones continúen conduciendo.
Inicialmente, las autoridades reportaron ocho fallecidos; sin embargo, la cifra aumentó a nueve la mañana de este lunes 6 de abril, mientras los heridos permanecen bajo atención médica en el hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula.