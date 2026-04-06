Listado completo de fallecidos en tragedia entre bus y rastra en Quimistán

Tegucigalpa, Honduras.- La tragedia registrada la tarde del domingo 5 de abril en la carretera CA-4, a la altura del municipio de Quimistán, Santa Bárbara, dejó una estela de luto en varias familias hondureñas.
El fatal percance, que además a elevado las alertas ambientales luego del derrame de cianuro granulado que transportaba la rastra, dejó al menos nuevo fallecidos ya identificados y una décima víctima que permanecería como desconocido hasta el momento.
Las víctimas de la fatalidad eran en su mayoría vecinos de la colonia Torocagua de Comayagüela, quienes regresaban de un viaje a Esquipulas, Guatemala. Entre las víctimas habían familiares y vecinos de al menos dos cuadras de la colonia mencionada, además de otros parientes que residían en Comayagua y se habían sumado al viaje.
También entre las víctimas están el conductor de la rastra, originario de Puerto Cortés, y otra persona que lo acompañaba y cuyo cadáver fue rescatado de entre el amasijo de hierros retorcidos del cabezal.
Víctimas fatales de la tragedia entre bus y rastra
1.- Javier Deras, 46 años (conductor del bus Coaster).
2.- Francisca Zelaya, 78 años (madre de Javier Deras).
3.- Yarely Rodríguez (esposa de Javier Deras).
4.- María Cupertina Ortiz, 61 años.
5.- Mirna Alvarez, 63 años.
6.- Orestila Castellanos, 64 años.
7.- Lidia Abelina Zelaya Cubas, 33 años
8.- Lidia Elena Cubas, (madre de Lidia Abelina)
9.- Eber Fajardo, motorista de rastra.
10.- Desconocido sin identificar hasta el momento.
Los heridos que permanecen en el Mario Catarino Rivas
1.- Amelia Cubas Murillo, 56 años.
2.- Levis Meza, 53 años.
3.- Digna Dolores Rivera, 77 años.
4.- Alex Maradiaga, 9 años.
5.- Kellyn Rodríguez, 40 años
6.- Michelle Zelaya, 17 años
Heridos en el IHSS
1. Ledys Nohemí Meza Girón, 53 años
2. Keydi Suyapa Rodríguez Williams. 41 años