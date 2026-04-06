Madre e hija también murieron en accidente en Quimistán: doña Lidia Cubas y Abelina Zelaya

Una madre junto a su hija viajaban a bordo del bus que se accidentó con una rastra que transportaba cianuro. ¿Qué se sabe de ellas?
De forma preliminar, se conoció que los nombres de estas dos víctimas eran Lidia Elena Cubas Murillo y Lidia Abelina Zelaya Cubas.
Se presume que ambas eran originarias de Comayagua; no obstante, las autoridades aún no lo han confirmado.
Lo que sí se sabe es que en la unidad viajaban varios miembros de una familia, vecinos de la colonia La Torocagua y que pasaron por Comayagua recogiendo a más personas.
Según información preliminar, en el bus se transportaban varias personas que regresaban de una excursión desde Antigua Guatemala, cuando ocurrió el impacto contra una rastra que trasladaba cianuro granulado en la acarretrea CA-4 a la altura de Quimistán, Santa Bárbara.
Las dos víctimas eran conocidas por la venta de comida y horchata en la escuela Cabañas de Comayagua.
El conductor del bus, identificado como Javier Deras, también falleció, junto a su esposa y su madre.
La madre del conductor, identificada únicamente como doña Rita, sufrió un fuerte golpe en la cabeza, pero supuestamente falleció de un infarto al enterarse de que su hijo murió.
“En la noche se nos ha informado, estamos confirmando, que a ella le pegó un infarto cuando se dio cuenta que su hijo había muerto”, dijo un amigo de la familia.
En la foto figura el conductor de la rastra, Ever Fajardo, quién también falleció. Hasta ahora se maneja que son 10 las personas fallecidas, aunque aún no hay un listado oficial de sus identidades.