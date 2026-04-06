¿Cómo retiran el letal cianuro de la zona del accidente en Quimistán?

Esta mañana continúan las labores de limpieza y control en la zona del accidente ocurrido sobre la carretera CA-4, en el municipio de Quimistán, donde se registró el derrame de cianuro granulado transportado en un contenedor de aproximadamente 20 toneladas. Lo que se abe de la delicada labor.
Personal técnico de la empresa propietaria del material se encuentra ejecutando las acciones de mitigación bajo protocolos de seguridad establecidos.
Se esta neutralizando el área del derrame usando un alcalino (cal) para bajar el PH del Cianuro y poder manipularlo de forma segura.
Una vez comprobado que no hay presencia de gases tóxicos en el material alcalinizado, se procede a la recolección del material derramado utilizando Maxi bolsas de 3 mm de espesor.
Una de las medidas tomadas por los expertos consiste en la medición de gas Cianhídrico a cero en la zona neutralizada. El monitoreo es constante mediante medidor de gas cianhídrico, verificando la presencia o ausencia de gases peligrosos.
El trabajo se está realizando por ciclos controlados: 6 personas con Equipo de Protección Personal (EPP) para materiales peligrosos (HazMat) ingresan por intervalos de 15 minutos, reduciendo exposición al riesgo.
A primera hora de este lunes se había recolectado el 80% del material y presenta cero emisiones de gas cianhídrico, lo cual representa un avance positivo en la mitigación, informó la municipalidad de Quimistán, de acuerdo al informe de la compañía propietaria de la carga.
El contenedor accidentado, con un peso aproximado de 20 toneladas, no ha podido ser removido del lugar debido a limitaciones en la capacidad de las grúas disponibles, esto ha impedido que se pueda retirar el cianuro que permanece debajo del pesado automotor.
Afortunadamente, en la zona desde anoche no han habido lluvias, lo cual ha sido favorable para las labores de control. Se advierte que precipitaciones podrían incrementar significativamente el riesgo ambiental y dificultar las tareas de mitigación.
Además se están aplicando normas técnicas para este tipo de emergencias, instituciones de transporte y ambiente acompañaran a primeras horas las inspecciones en el sitio.
Se recomienda a la ciudadanía que deba movilizarse de forma indispensable utilizar las siguientes rutas alternas: Ruta San Marcos – Pueblo Nuevo Ruta desvío La Mina – La Ceibona.
Asimismo, las autoridades hacen un llamado a las personas que estuvieron presentes en la zona del accidente a que se mantengan vigilantes de cualquier síntoma de intoxicación al haberse expuesto al cianuro.