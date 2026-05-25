Festival de Los Confines publica 34 cuadernos virtuales de poesía

Es así que usted tendrá acceso a la obra de poetas hondureños y de otras naciones como Ecuador, Chile, El Salvador, Perú, Siria, México, Malta, Irlanda, Guatemala, Estados Unidos, Austria, Finlandia, Bolivia, Canadá, Estonia, Eslovenia, Argentina, entre otros.

"Poetas en Los Confines" es un proyecto editorial impulsado por Ediciones Malpaso, Editorial Efímera, diario EL HERALDO, Centro Cultural de España en Tegucigalpa, Fundación COPANTE, Cámara de Turismo de Gracias y los autores participantes, quienes autorizan el uso de sus derechos de publicación con el objetivo de fortalecer el acceso a la lectura de forma libre y gratuita para todas las personas.

Son 34 cuadernos descargables bajo el título de "Poetas en Los Confines" , un material de lectura idóneo para estudiantes, docentes, académicos o lectores que desean conocer un poco más de estas voces relevantes de la poesía de treinta países que se dan cita en la ciudad de Gracias, Lempira, del 27 al 30 de mayo y en Copán Ruinas el 31.

Gracias, Lempira.- Poetas de 30 países han sido convocados al X Festival Internacional de Poesía Los Confines , y Ediciones Malpaso y Editorial Efímera publicarán 40 libros, pero, como un aporte a la lectura y la difusión de la poesía, se publica una colección de cuadernos virtuales de acceso gratuito.

Carlos Gabriel Montes: Nació en Cusco, Peró, en 1994. Autor de poemarios como "Echo de menos el olvido", "Máscaras de estación" y "La vieja costumbre de morir de poesía". También ha publicado cuentos y ganado premios de literatura dentro y fuera de Perú.

Corina Oproae: Nació en Făgăraș, Rumania, en 1973. Es poeta, narradora y traductora rumano-española. Ganó el Premio Tusquets de Novela en 2024 con "La casa limón". En poesía ha publicado "Mil y una muertes", "Intermitencias", "La mano que tiembla", entre otros.

Daniel Calabrese: Poeta argentino nacido en Dolores. Su primer libro, "La faz errante", obtuvo el Premio Alfonsina Storni (1990) en Argentina. Le siguieron "Futura ceniza" (1994), Singladuras (1997) y Oxidario (2001), entre otros.

Doris Kareva: Nació en Tallin, Estonia en 1958. Es poeta y traductora. Ha publicado 28 colecciones, principalmente de poesía, y 17 libros en traducción, además de haber editado varias antologías en estonio e inglés.

Edwin Madrid: Nació en Quito, Ecuador en 1961. Es poeta, editor, bibliotecario, licenciado en literatura por la Universidad de las Artes de Ecuador, profesor de Escritura Creativa. Dirige la editorial Ediciones de la Línea Imaginaria de Ecuador.

Franziska Füchsl: Nacida en 1991 en Putzleinsdorf, Austria. Es poeta, filóloga, traductora, artista gráfica y diseñadora de libros. Trabajó como operaria auxiliar en la metalurgia antes de estudiar Filología Alemana e Inglés en la Universidad de Viena, así como Lengua y Diseño en la Escuela Superior de Artes Muthesius de Kiel.

Gary Daher: Bolivia, 1956. Poeta, narrador, traductor y ensayista. En narrativa, ha publicado tres novelas. En traducciones, ensayos y estudios, es autor de tres libros. En poesía, es autor de 12 poemarios.

Glen Calleja: Nació en Malta en 1978. Es escritor, editor y fundador de Kotba Calleja, una editorial independiente con sede en Malta. Calleja es ganador del Premio Nacional del Libro 2025 por su libro de poesía SOMNVM, una meditación poética sobre la seducción del sueño y el descanso eterno.

Héctor Avellán: Nació en Managua, en 1973. Es poeta, docente y gestor cultural. Realizó estudios de administración de empresas, pedagogía y gestión cultural.

Henrik Nilsson: Nació en 1971 en Malmö, Suecia. Es escritor, ensayista y traductor del español y del portugués. Tras debutar en 1993 con el libro de poemas Utan skor ha publicado tanto prosa como poesía.

Inger-Mari Aikio: Nació en 1961. Vive en Sápmi (Territorio Sami), en el norte de Finlandia. Es poeta, traductora, directora y productora de documentales y videos musicales. Anteriormente trabajó como periodista, presentadora de radio y reportera.

Jesús Sepúlveda: Nació en Santiago de Chile en 1967. Es poeta, ensayista y profesor de la Universidad de Oregón. Ha publicado diecinueve libros. Su poemario "Hotel Marconi" (1998) fue llevado al cine en Chile por Pulso Films (2009).

José Ernesto: Nació en Río Piedras, Puerto Rico, en 1981. Es poeta, narrador y promotor cultural. Bibliotecario de profesión, ha desarrollado una obra de tono íntimo, existencial y reflexivo.

Josué Andrés Moz: Nació en El Salvador en 1994, es poeta, narrador, guionista, editor y gestor cultural. Ha publicado: "Carcoma" (2017), "Pesebre" (2018), "Babel" (2020), "El libro del carnero" (2021/2024), "Revólver" (2023/2025), entre otros.

Juana Adcock: Nació en Monterrey, México, en 1982. Es poeta, traductora y editora. Es autora de "Manca", "Vestigial" y Split. Sus libros más recientes son "Barraca del bisonte" y "Dolly Parton y la traducción imposible".

Lavinia Hernández: Nació en San Manuel, Cortés, Honduras, en el año 1993. Es maestra de educación media, egresada del área de Español de la UPNFM. Perteneció a los grupos artísticos PALAPAN y Los Compas. Fue finalista en el Premio Nacional de Poesía Los Confines 2023.

Luis Lezama Bárcenas: Nació en Tegucigalpa, en 1995. Es escritor y periodista. Ha sido reconocido con el Premio Internacional de Cuento Ciudad de Pupiales y la Medalla Gabriel García Márquez (2016), el Premio Centroamericano de Cuento Carátula (2020) y un accésit en el Premio Nacional de Poesía Los Confines (2025).

Martín Salas Ávila: Nació en Montería, Córdoba, Colombia, 1964. Es poeta, abogado y gestor cultural afrocolombiano. Es el director del antiguo Festival Internacional de Poesía en Cartagena de Indias, que cuenta con veinticuatro ediciones.

Mayra Oyuela: Tegucigalpa, Honduras. Activista, poeta y gestora cultural. Fundadora del Colectivo de poetas Paíspoesible, Artistas en Resistencia y del proyecto Casa Cultural BocaLoba.

Michel Leclerc: Nació en Montreal y vive en la ciudad de Quebec desde 1989. Es considerado uno de los grandes poetas de Canadá. Es autor de una veintena de obras de poesía, novela y ensayo.

Miguel Acosta: Nació en Tegucigalpa en 1990. Es poeta, narrador, docente universitario e investigador. En 2023 obtuvo el segundo lugar en los Juegos Florales Equinoccio Patepluma de Santa Bárbara, en 2024 quedó en el segundo lugar en los Juegos Florales de Santa Rosa de Copán y en 2025 ganó el Premio Nacional de Poesía Los Confines.

Natalija Milovanovic: Nació en 1995, en Eslovenia. Es una poeta que escribe en esloveno y serbio y se desempeña como traductora literaria. Su primer poemario, Samoumevno ("Dado por sentado"), fue publicado en 2021. Esta obra recibió el Premio al Mejor Libro Debut y formó parte de la selección 10 Books from Slovenia 2022.

Nouri Al-jarrah: Nació en Damasco en 1956. Se marchó de Siria para ir al Líbano, luego a Chipre y después a Grecia; finalmente se asentó en Gran Bretaña, en 1986, donde reside en la actualidad. Ha publicado los poemarios "El niño", "Armonizando la voz", "La niñez de la muerte", "Vaso negro", entre otros.

Óscar Amaya Armijo: Nació en Talanga, Francisco Morazán, Honduras, en 1949. Es poeta, narrador y ensayista. Docente universitario con especialidad en Literatura Centroamericana. Ha publicado los libros de poesía "Esta patria, este amor", "Esperanza viva", "Perfil del vacío", entre otros.

Pedro Poitevin: Lógico matemático, poeta y traductor. Ganador del Premio de Poesía Juana Goergen 2022 y del Premio Internacional Rever 2025, ha publicado seis libros de poesía.

Rodrigo Zúñiga: Nació en Costa Rica, en 1982. Poeta y psicólogo clínico. Ha publicado los libros de poesía: "Deshojar el reloj", "El otro Damián", "Fueron todas las cosas" y "Finge que no estoy".

Subodh Sarkar: Nació en Kolkata, India, en 1958. Es poeta, editor y miembro de la Academia de la Lengua Bengalí (Bangla Akademi). Ha ganado los premios más importantes del país y la lengua. Fue becado por la Universidad de Iwoa, y recibió el Fulbright Fellowship.

Sylvie Marie: Nació en Tielt, Bélgica, en 1984. Es una poeta flamenca, autora de siete libros de poesía y dos novelas.

Tim Mcgabhann: Es un poeta y novelista irlandés. Autor de las novelas Call Him Mine (2019) y How to Be Nowhere (2020), de las memorias The Black Pool (2025), de la colección de cuentos Saints (2025) y del poemario Found in a Context of Destruction (2026).

Víctor Rodríguez Núñez: Es poeta, ensayista, traductor, periodista y catedrático. Ha publicado diecinueve libros de poesía, casi todos premiados y reeditados. Ha leído sus poemas en eventos literarios en más de cincuenta naciones. Durante la década de 1980 fue redactor y jefe de redacción de la influyente revista cultural cubana El Caimán Barbudo.

Vijay Seshadri: Nació en la India en 1954 y llegó a Estados Unidos a los cinco años. Es poeta, ensayista, crítico y académico experto en literatura. Su obra 3 Sections, fue ganadora del Premio Pulitzer de Poesía.

Xalli Xihuitl: Nació en Tegucigalpa, Honduras, en 1995. Es poeta y narradora. Licenciada en Letras con orientación en literatura por la UNAH. Su libro "No merecés recibir disculpas" fue primera mención honorífica en el Premio Nacional de Poesía Los Confines 2025.

Xiomara Bu: Nació en Honduras en 1956. Filósofa, feminista, poeta y ensayista. Es una de las voces destacadas en la literatura hondureña. Ha publicado cuatro libros de poesía.

Yasón Serra: Tegucigalpa, Honduras (1996). Es poeta, narrador y fotógrafo homoerótico. Licenciado en Literatura por la UNAH y licenciado en Español por la UPNFM.