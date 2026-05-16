Salvador Madrid: “Dejamos un precedente para que otros puedan continuar”

En la lista de prioridades en este país, la cultura y la literatura están en un inciso invisible, es como la promesa de los que no tienen palabra.

Gracias, Lempira.- Pensar en el impulso a la cultura y la literatura en Honduras es como imaginar subir una montaña sin zapatos y sin agua.

Pero resulta que aquí hay gente insistente. Gente como los organizadores del Festival Internacional de Poesía Los Confines , que este 2026 celebrarán el décimo aniversario de un proyecto que sobrevive gracias al esfuerzo de muchas personas que se suman todos los años para no dejar morir un festival que convierte a Gracias, Lempira, en la capital de la poesía.

Conversamos con su director, el poeta Salvador Madrid, que con el equipo del Festival de Los Confines afinan los últimos detalles de la X edición, que tendrá lugar del 27 al 31 de mayo.

Diez años de trayectoria, cuando ve en retrospectiva ¿qué siente al ver que el festival ha logrado llegar a su primera década?

Me causa sentimientos contradictorios de satisfacción e incertidumbre. Es el mayor espacio para la poesía en Centroamérica, posee la mayor colección de libros de la región, con autores de más de veinte idiomas, tienen un equipo técnico sólido de voluntariado, pero sigue siendo un espacio cultural vulnerable con poco apoyo por parte de la institucionalidad, por lo que siempre está en riesgo de desaparecer.

Festival y Premio de Poesía, ¿cómo es que un grupo de amigos poetas se embarcaron en esta aventura tan exigente?

Era necesario hacerlo porque no existía un espacio así y nadie se atrevía a fundarlo. Hoy ya dejamos un precedente para que otros puedan continuar.

¿Ha habido algún momento en el que sintieron que era mejor desistir de este proyecto?

Sí, muchas veces; hemos empeñado nuestras pertenencias, hemos llorado juntos, nos hemos peleado entre nosotros, pero la idea de un festival hasta hoy parece invencible y yo espero que siga así. ¿Cuáles son los mayores desafíos que han enfrentado?No contamos con un presupuesto fijo para funcionar. Es un espacio que hace tiempo debió declararse patrimonio cultural de Honduras por parte del Congreso Nacional de la República y asignársele una partida anual de recursos. Los otros desafíos son técnicos a nivel de edición de libros, selección de autores de prestigio, descubrir nuevas voces en Honduras y fundar públicos para la poesía.

¿Cuáles son los mayores hitos que ha alcanzado?

Llegar a su décima edición manteniendo su calidad e independencia, publicar más de doscientos libros, mantener un premio de poesía honesto que es una referencia literaria, ser multicultural, crear un equipo de traductores, ser un espacio vigente pues cada año llegan más de doscientas propuestas de autores de todo el mundo para ser considerados como invitados.

¿Qué enseñanzas le ha dejado a usted como director este Festival?

He conocido grandes voces de la poesía universal contemporánea, he visto públicos conmovidos, autores jóvenes nacer y crecer en el festival, he aprendido que la poesía es esencial en la fundación de una sensibilidad que sueñe un país diferente, pero también he descuidado muchas cosas personales, pues es una vocación que requiere sacrificio.

¿Qué tienen preparado con la agenda de esta décima edición?

Participarán autores de treinta países y quince idiomas, publicaremos cuarenta libros, treinta y cinco plaquettes digitales con EL HERALDO para que lean miles de personas de forma gratuita, además de publicar la primera antología que recoge los cuentos premiados en el Concurso de Cuentos Cortos Inéditos “Rafael Heliodoro Valle”, lecturas, talleres y conferencias para estudiantes, docentes y público general, una exposición de arte y conciertos de pequeño formato con artistas hondureños.

Los homenajes de este año recaen en los poetas Mayra Oyuela y Víctor Rodríguez Núñez, ¿qué han significado ellos para el festival?

Mayra Oyuela es la poeta que nos dio nombre: Paíspoesible. Su obra poética es renovadora y fresca, totalmente contemporánea, pero también su valentía y determinación como mujer. Y Víctor Rodríguez Núñez simplemente es un monumento vivo de la cultura latinoamericana, un poeta y un ser humano que merece mucho más que la dedicatoria de este humilde festival.