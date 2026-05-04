Homenaje en Los Confines para Mayra Oyuela y Víctor Rodríguez Núñez

“Por considerar su poesía como una referencia universal de nuestro idioma en la que persiste la búsqueda de los significados relevantes de la existencia para comprender nuestra época; una poesía como clarividencia y como lenguaje que convoca a los hombres y a las mujeres para forjar la esperanza, salvaguardar la memoria cultural de los pueblos de América y hacer que resplandezca la vitalidad de cada ser humano como esencia única de la totalidad”, expresa la carta para el poeta al anunciarle que será homenajeado.

Ambos escritores han sido tercos en la poesía y, contra todo pronóstico, esto los ha llevado a ser voces poéticamente relevantes cada uno en su espacio geográfico y tiempo.

“Por considerar que su poesía es una expresión innovadora, audaz y profunda que se revela ante el anquilosamiento y no duda en dignificar la vida y la justicia, elevar al ciudadano anónimo como centro de la imaginación y reafirmar la sensibilidad femenina como herramienta de lectura del mundo; también destacamos su papel como gestora cultural y activista que ha permitido crear espacios para promover la poesía y la cultura hondureña”, dicta la carta para la poeta para informarle del homenaje por su trayectoria.

Pero más allá de las cartas y la poesía publicada, a Núñez y Oyuela les une un vínculo mucho más profundo a este proyecto que tiene su sede en la ciudad de Gracias para convocar a poetas de todo el mundo.

“Mi vínculo con este festival no inicia con sus primeras ediciones, sino mucho antes, en la amistad y la complicidad con quienes lo imaginaron y lo hicieron posible. Es un espacio soñado desde la juventud y sostenido con convicción por Salvador Madrid, Néstor Ulloa, Ethel Ayala y Armando Maldonado”, expresa la poeta Mayra Oyuela, quien reconoce que su camino en la poesía creció de la mano de ellos y de toda la generación de Paíspoesible, “de la que hoy emergen algunas de las voces más significativas de la poesía contemporánea en Honduras. Y, al mismo tiempo, en diálogo constante con otras escritoras y escritores de mi generación en todo el país. Por eso mi relación con el festival no es solo institucional. Nos conocemos desde jóvenes, nos hemos querido y discutido, y hemos insistido juntos en que la poesía era posible aquí, en este país, contra toda evidencia razonable”.

Mientras que el poeta Víctor Rodríguez Núñez vino a Honduras para la presentación de una antología a la que también había sido convocada su poesía. Vino y volvió a venir una y otra vez, hasta hacer de este Festival de Los Confines una parte de su hogar poético, lo ha apoyado, ha creído en él y ha hecho suyo el sueño de hacer poesía en Honduras.

Consultada sobre el homenaje que recibirá en el Festival de Los Confines, la poeta hondureña Mayra Oyuela expresó que: “Lo recibo con gratitud, pero también con una incomodidad honesta. En un país donde tantas personas han insistido en la cultura a un costo altísimo, un reconocimiento individual siempre me parece incompleto. Lo asumo como lo que creo que es: no un punto de llegada, sino el reconocimiento a una forma de estar, que ha sido sobre todo colectiva y, a veces, bastante terca. También lo asumo como una enorme responsabilidad”.