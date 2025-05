EL HERALDO publica la obra de 44 poetas del Festival de Los Confines

Anarella Vélez Osejo : Nació en Honduras, 1956. Historiadora, poeta, ensayista, promotora cultural y editora. Directora de la Editorial Ediciones Librería Paradiso. Publicaciones: Todas las voces, 2013; Iluminadas, 2016; Columna de fuego, 2018; Once de Noviembre, 2021; y es compiladora de seis antologías nacionales.

Berman Bans: Fraile capuchino y escritor. Graduado en Filosofía y Humanidades por la Universidad Católica de Costa Rica. Ganador del Certamen de Publicación de Obras Literarias 2011 del Centro Nicaragüense de Escritores en la categoría de poesía con Bitácora de un naufragio (2011). Es autor del libro de cuentos La Fuga (2013) y del poemario Huésped de tu sombra (Editorial Casasola, 2017).

Carlos Augusto Alfonso: Nacido en La Habana en 1963 es poeta e investigador. Entre sus libros de poesía destacan El Segundo Aire, Premio “David”, 1986. Edit. Unión, 1987; Población Flotante, Edit. Letras Cubanas, 1994: La Oración de Letrán, Premio Pinos Nuevos”, 1995. “Premio de la Crítica”, 2004; El Rey Sastre, Letras Cubanas, 2010 y El brazo de los sin casa. Edit. Letras Cubanas, 2016, entre otros.

Carlos Ordóñez: Nació en Choluteca, Honduras, en 1982. Poeta y editor. Es doctor en Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad de Salamanca; licenciado en Periodismo por la UNAH; egresado de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (La Habana, Cuba) y máster en Literatura, Cultura y Contemporaneidad por la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro. Ha publicado los libros Llanto alrededor (2003) y Disturbio en el fragmento 119 de Heráclito (2014). Es el director de la Editorial Universitaria de la UNAH.

Colectivo Contraportada: Es un colectivo literario que fomenta la escritura, la lectura y las artes multidisciplinarias como herramientas de expresión, reflexión y transformación social. Es un espacio inclusivo y diverso, dedicado a crear obras de calidad que reflejen tanto el mundo interno de sus integrantes como la complejidad de su entorno.

Cosmin Perta: Nació en Maramures, Rumanía, en 1982. Es poeta,novelista, dramaturgo y ensayista. Se graduó en la Facultad de Literatura de la Universidad Babes-Bolyai deCluj. Con una maestría en Literatura Contemporánea en la Universidad de Bucarest, seguida de un doctorado con una tesis sobre literatura fantástica. Sus obras han sido traducidas a dieciocho idiomas y, en 2012, fue seleccionado como el Mejor Escritor Joven en Prosa Rumano.

Dylan Brennan: Divide su tiempo entre México e Irlanda y escribe poesía y prosa. Es autor de dos poemarios: Blood Oranges (The Dreadful Press, 2014) que fue finalista del premio Patrick Kavanagh y Let the Dead (Banshee Press, 2023) que también fue finalista del Laurel Prize. Recibió la beca de la Cátedra de Poesía de Irlanda y en 2024 fue el beneficiario irlandés del Aodh Ruadh Ó Domhnaill Poetry Exchange. Su obra ha sido traducida al español, italiano, gallego y griego.

Eleonora Castillo: Nació en Tegucigalpa, Honduras en 1996. Es poeta. Estudió Derecho. Forma parte del Movimiento Literario Lienzo Breve y ha sido organizadora del Encuentro Cen-troamericano de Escritores Edilberto Cardona Bulnes. Ha publicado los libros de poesía: Carroña, 2019; Flor sonámbula,2021; Yo, eterna, 2022.

Flaminia Cruciani: Nació en Roma, Italia. Licenciada en Arqueología e Historia del Arte del Antiguo Oriente en la Universidad La Sapienza, ahí mismo se doctoró en Arqueología Oriental, especializándose posteriormente en Historia del Arte y en Arquitectura para la Arqueología y el Patrimonio Cultural. En el ámbito poético, publicó Sorso di Notte Potabile (LietoColle, 2008), Lapidarium (Puntoacapo, 2015), Semiotica del male (Campanotto, 2016), entre otros.

Forrest Gander: Escritor y traductor con títulos en geología y literatura, nació en el desierto de Mojave y enseñó en la Universidad de Harvard y luego en la Universidad de Brown, donde fue profesor AK Seaver de Artes Literarias y Literatura Com-parada. Recibió el Premio Pulitzer por su libro Be With en 2019, el Premio al Mejor Libro Traducido y becas de la Biblioteca del Congreso, Guggenheim y otras fundaciones de artistas estadounidenses.

Gabriel Chávez Cazasola: Nació en La Ceiba, Atlántida, Honduras, en 1944. Es poeta y médico especializado en urología. Fue miembro fundador del Grupo Literario La Voz Convocada, de La Ceiba. Ha publicado los libros Las razones, Cambio de alas, Las razones y otros poemas, Las armas del crepúsculo, Habitaciones de la memoria, e Indefenso animal solitario. Sus poemas han sido publicados en prestigiosas revistas y antologías de América y Europa, y traducidos al inglés, italiano y francés.

Gökçenur C.(Estambul, 1971) es poeta, traductor, editor y gestor cultural. Una de las voces fundamentales de la poesía turca actual, ha publicado ocho poemarios: El manual de todos los libros, Los restos de las palabras, Tantas palabras a cuestas, La muerte de la naturaleza, Higuera salvaje, Ojalá no me besaras antes de irte, Mientras sopla el viento y Los sueños son nuestros. Su poesía ha sido traducida a más de 30 idiomas.

Heidy Alachán: Nació en San Pedro Sula en 1992. Es poeta y académica con experiencia en el campo legal. Ha publicado Volver al espejo (Ediciones Malpaso, 2021). Sus poemas aparecen en las antologías Honduras: golpe y pluma y Deudas de Sangre: nuevapoesía centroamericana (2015). Fue parte del Encuentro de Escritoras Hondureñas “Ciclónicas” en 2020.

Iván Oñate: (Ambato, Ecuador, 1948) es un destacado poeta, narrador y académico cuya obra ha sido traducida a varios idiomas, incluyendo alemán, francés e inglés. Fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Central del Ecuador (2023) y ha recibido numerosos reconocimientos, como el título de Huésped Distinguido de Salamanca (2019) y homenajes en Italia y Perú.

Iveth Vega: Nació en Santa Bárbara, Honduras, en 1991. Escritora. Licenciada enLetras con orientación en Literatura (UNAH). Ha publicado los libros: Elementos sucesivos (2021), Amatista (2021) y El lenguaje de las burbujas (2022).Ha sido publicada en más de veinte antologías y revistas literarias nacionales e internacionales.

Jana Radičević: Nacida en 1997 en Podgorica, es una poeta montenegrina. Se graduó en estudios germánicos en la Facultad de Filología en Nikšić.. Obtuvo una maestría en la Universidad de Wurz burgo. Es miembro activa de la comunidad del Foro de Jóvenes Escritores. Publicó un libro de poesía titulado “ako kažem može postati istina” (si lo digo, puede convertirse en verdad) (2019) y un poema largo “zona neutralnog pritiska” (zona de presión neutral) (2022), que ha sido traducido a varios idiomas.

Janet Gold: Es profesora emérita de literatura y cultura latinoamericana de la Universidad de New Hampshire, es autora de varios libros y ensayos sobre la literatura de Centroamérica, entre ellos: Clementina Suárez, Her Life and Poetry; Volver a imaginarlas: retratos de escritoras centroamericanas; Sagatara Mío; Cultura y Costumbres de Honduras; Silver Mountain y Crónica de una cercanía: escritos sobre literatura hondureña. Sus traducciones de poetas centroamericanas aparecen en varias antologías.

Javier Payeras: Nació en Ciudad de Guatemala 1974. Poeta narrador y ensayista. Ha publicado los libros de poesía Lar (Costa Rica 2024); El tiempo de la crisálida (FIPLC, Honduras 2022); Imagen deun segundo (Chile 2022); Esta es la historia, Azul Cobalto,Ediciones Mundo Bizarro (Guatemala 2018), entre otros.

Jordi Vals Pozo: Nació en Barcelona en 1970. Es poeta y ensayista. Ha publicado, entre otros, los siguientes títulos: D’on neixen les penombres (1995), Natura Morta (1998), Oratori (2000), Violència gratuïta (2006), Última oda a Barcelona (2008, en coautoría con Lluís Calvo) Mal (2013) Tractatus de la mort de la poesia catalana (2023). Ha sido galardonado con premios como el Vila de Martorell.

Jorge López Montemayor: Nacido en Santa Ana, El Salvador, 3 de noviembre de 1994. Licenciado en Lenguaje y Literatura por la Universidad de El Salvador Facultad Multidisciplinaria de Occidente y Máster en Gestión del Currículo, Didáctica y Evaluación por Compe-tencias por la Universidad Don Bosco. Ha publicado: Historia de un espantapájaros (2016), Para invocar a los pájaros (2016 y 2019), Doppelgänger (2018), Idioma rep-til (2021) y Testamento de la sangre (2022).

Juan Carlos Mestre: (Villafranca del Bierzo, León, 1957) es un reconocido poeta, ensayista y artista gráfico. Ha publicado obras como Antífona del otoño en el Valle del Bierzo (Premio Adonáis, 1985), La poesía ha caído en desgracia (Premio Jaime Gil de Biedma, 1992), La casa roja (Premio Nacional de Poesía, 2009) y La bicicleta del panadero (Premio de la Crítica y Estado Crítico, 2012). Su poemario más reciente, Museo de la clase obrera, fue publicado en 2018.

Juan Ramón Molina: Nacido en Comayagüela, Honduras, el 17 de abril de 1875, fue un poeta, cuentista, periodista, diplomático hondureño. Se consagró como uno de los mayores ex-ponentes del modernismo latinoamericano. Su lenguaje rico e innovador, junto con su profunda sensibilidad dejaron una huella imborrable en la literatura de su tiempo. Destacó en el periodismo, donde fundó y dirigió varios diarios, como El Cronista y el Diario de Honduras. Su obra fue reunida después de su muerte por su amigo Froylan Turcios en Tierras mares y cielos.

Livio Ramírez: Nació en Olanchito, Honduras en 1943. Poeta, ensayista, catedrático e investigador universitario. Es autor de los libros de poesía Descendientes del Fuego, Personajes y otros Poemas, Sangre y Estrella, Yo, Nosotros, Arde como fiera, Escrito sobre el Amanecer, Columna que Fluye, y Obra Reunida. Ha escrito una vasta obra inédita de la que son parte algunos textos que se incluyen en esta edición.

Lu cía Santos: Nació en Tegucigalpa/Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras (1989). Creador, poeta y escritores. De gustador de palabras. Ganadora del primer lugar en la rama de poesía en la XXXIV edición 2021 de los Juegos Florales de Santa Rosa de Copán. Finalista en el VI Premio Nacional de Poesía Los Confines 2022.

Lucy Chau: Nació en Panamá en 1971. Poeta y narradora. Entre sus publicaciones se encuentran los poemarios Mujeres o diosas, La casa rota y La Virgen de la Cueva, el libro de cuentos De la puerta hacia adentro y el relato biográfico La OvejaNegra de mi familia. Galardonada con los premios literarios más importantesde su país y del Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinan.

María Baranda: Nací en la Ciudad de México cuando no había tantos coches y los niños podíamos salir a jugar a la calle. Mis hermanos y yo corríamos junto al tren que pasaba por lacasa y gritábamos fuerte, muy fuerte, para ganarle al tren en su sonido. Mis hermanos se subían al techo... Yo siempre los esperé de pie, junto a la vía, segura de que alguna vez podría hacerlo. Entonces apretaba los ojos con mucha intensidad, hasta sentir que me iba, alas al aire, y que podía volar. Por eso escribo.

Marisa Martínez Pérsico: Lomas de Zamora, Buenos Aires, 1978. Poeta, traductora del idioma italiano y docente universitaria radicada en Italia. Sus poemarios: Las voces de las hojas (1998, Primer Premio Nacional de Poesía Río de la Plata II, Argentina), Poéticaambulante (2003), Los pliegos obtusos (2004), La única puerta era la tuya (2015), El cielo entre paréntesis (2017), Finlandia (2021), entre otros.

Mauren Romero: Ha publicado el poemario Un viejo milagro (La Chifurnia,2022). Sus poemas aparecen en las antologías Cabeza de sol (2017), Existe un lugar, o eso pienso... (2018), Entre luciérnagas debajo de los olivos (2023), realizadas por Editorial Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Murad Al-Sudani: Poeta y crítico literario palestino. Nació en Jerusalén en 1973. Estudio Literatura Árabe y una Maestría en Estudios Árabes Contemporáneos en la Universidadde Birzeit. Entre sus libros destacan Ragbot (1998), Señales del narciso (2002), La mañana del bache (2009), La lámpara en la altura (2009), El lugar de los ciervos (2018). Es Premio Internacional de Poesía Martín Secoro 2017.

Murvin Andino: San Pedro Sula, Cortés, Honduras, 1979. Es poeta, narrador, editor, investigador literario, licenciado en Letras con orientación en Literatura por la Universidad por Nacional Autó noma de Honduras (UNAH) y Magister en Literatura Cen-troamericana por la UNAH. Ha publicado los libros de poesía Corral de locos (2009), Extranjero (2011), La isla dividida (2015), La estación tardía (2019), El último baktún (2023), y el libro de cuentos El olvido es un adiós para la muerte (2019).

Néstor Ulloa: Nació en Ojos de Agua, Comayagua, Honduras en 1978. Poeta y gestor cultural. Máster en Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad de Salamanca, España; Máster en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos de Desarrollo por la UNAH y Licenciado en Literatura por la UPNFM. Ha publicado los poemarios Soldemedianoche (Bellota Cultural, Comayagua, 2003), Los espejos de Carlos, (il migliorfabbro, Tegucigalpa, 2006); entre otros.

Paura Rodríguez: Bolivia (1973). Poeta y gestora cultural. Autora de siete poemarios entre los que destacan Del árbol y la arcilla azul azul (1989); Ritos de viaje (2002); Pez de piedra (2007); Como monedas viejas sobre la tierra (2011); Pequeñas mudanzas(2017); y Los momentos del fuego (2023). Obtuvo el Premio Nacional de Poesía convocado por el Gobierno Municipal de Sucre (1999).

Philip Nikolayev: Nació en 1966. Creció en Moldavia, en la ex URSS. Políglota, traduce poesía de varios idiomas. Tiene una licenciatura y una maestría de Harvard y un doctorado de la Universidad de Boston, donde defendió su tesis sobre Samuel Beckett bajo la dirección de Christopher Ricks. Es autor de varias colecciones de versos, entre ellas Monkey Time (Wave Books; ganador del Verse Prize 2001) y Letters from Al-denderry (Salt).

Salvador Madrid: Honduras, 1978, escritor, especialista en literatura, fomento de la lectura y arte infantil, investigador y gestor cultural. Ha publicado los libros Visión de las cenizas (2004), Mientras la sombra (2015), Crónica de los despojos (2017), El res-plandor de los ojos cerrados (2020); las antologías de poetas hondureños La hora siguiente (2005), Los trabajos del tiempo (2019), Descendientes de la Osa (2023).

Timo Berger: Nació en 1974 en Stuttgart, Alemania. Es poeta, traductor, periodista y productor cultural. Ha publicado los libros de poesía Música Muerta (Santiago de Chile, Ediciones Litost, 2019); AmérikaNoAmérika (México D.F., Editorial Bonobos, 2012); A cien cuadras del centro y otros poemas (San José, Costa Rica, Editorial Germinal, 2011); Conmis botas kosakas (La Propia Cartonera, Montevideo, 2010); entre otros.

Tomy Barahona: Nació en Concordia, Olancho. Poeta y diseñador gráfico. Miembro fundador de PaísPoesible. Ha publicado el libro de poesía Ella, versión acústica. Su poesía aparece en la colección de cuadernillos Papel de Oficio de PaísPoesible, así como en Versofónica, veinte poetas en su voz. Fue uno de los editores del proyecto de masificación de la lectura “Leer es fiesta”.

Tulio Galeas: Nació en La Ceiba, Atlántida, Honduras, en 1944. Es poeta y médico especializado en urología. Fue miembro fundador del Grupo Literario La Voz Convocada, de La Ceiba. Perteneció a los grupos Vida Nueva y Tawahka, de Tegucigalpa. Ha publicado los libros Las razones, Cambio de alas, Las razones y otros poemas, Las armas del crepúsculo, Habitaciones de la memoria, e Indefenso animal solitario.

Valeria Cabrera: (Tegucigalpa, 2006). Actualmente, cursa la Licenciatura en Letras con Orientación en Lingüística en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Su es-critura nace de la espontaneidad: las palabras surgen y se desvanecen, pero permanecen aquellas que logran expresar con mayor fidelidad su perspectiva de vida. Comenzó a escribir poesía a los 17 años.

Valeria Cobos: Nacida en 1996. Es poeta y gestora cultural. Ha publicado Cuando las palabras sobran (2010) y Entre el deseo y la poesía (2013). En 2015 fundó Letra Ele, una organización de jóvenes que promueve los espacios de lectura y escritura crea-tiva. Actualmente, viaja por el país con todos sus cuentos y talleres de escritura creativa.

Víctor Rodríguez Núñez: (La Habana, Cuba, 1955) es poeta, crítico, traductor, periodista y catedrático. Ha publicado dieciocho libros de poesía, casi todos premiados y reeditados, siendo losmás recientes despegue (Premio Fundación Loewe, 2016), el cuaderno de la rata almizclera (2017), enseguida [o la gota de sangre en el nivel] (2018), la luna según masao vicente (2021) y errática (2023).

Yrene Santos: Villa Tapia, provincia Hermanas Mirabal, República Dominicana, 1963. Escritora y profesora en City University of New York (CUNY) y St. John’s University. Libros publicados: Poemas que nunca leo (2019), Septiembre casi termina (2016), Por el asombro (2015), Me sorprendió geométrica (2013), Después de la lluvia (2009), Por si alguien llega (2009), El incansable juego (2002), Reencuentro (1997), Desnudez del silencio (1988), entre otros.