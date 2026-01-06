¿Quién ocupará el curul de Cilia Flores, esposa de Maduro, en el Parlamento?

El clavel rojo ha sido un símbolo entre los movimientos políticos y sociales a lo largo de la historia para representar la libertad y la esperanza, luego de que en abril de 1974 soldados y civiles adornaran sus fusiles en Portugal con esta flor en lo que se conoció como la Revolución de los Claveles, que marcó el fin de la dictadura y el inicio de la democracia en ese país.