Un muerto y 3 heridos en atropellamiento de un bus en Jerusalén durante protesta ultraortodoxa

Jerusalén.-Un joven de 18 años murió y otras tres personas resultaron heridas después de que un autobús atropellara a manifestantes judíos ultraortodoxos durante una protesta masiva en Jerusalén, informó este martes Magen David Adom (MDA, la Estrella de David Roja) en Israel.

El conductor fue arrestado y declaró a la Policía que intentaba abandonar la zona abarrotada de manifestantes que le bloqueaban el paso, informaron medios locales, que señalan que el caso está bajo investigación.

Dos de los tres heridos tienen 14 y 17 años, de acuerdo con el MDA.

​"Recibimos un informe de varios peatones atropellados por un autobús durante una protesta. Al llegar al lugar, presenciamos una escena espantosa: había mucha conmoción y un joven de unos 18 años quedó atrapado debajo del autobús. Le realizamos exámenes médicos y lo vimos sin pulso, sin respiración", dijo el técnico de emergencias Eli Eisenbach, de MDA, en un comunicado.

La Policía israelí estaba trabajando para dispersar disturbios de la comunidad ultraortodoxa en Jerusalén durante esta protesta, que algunos medios cifran en decenas de miles de manifestantes, cuando se produjo el incidente.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Se lanzaron objetos y huevos contra agentes de policía, se incendiaron contenedores, se bloquearon de vehículos y se produjeron ataques a periodistas, según la prensa local.

Las multitudinarias protestas de este martes suponen otro episodio más en las manifestaciones públicas de la comunidad judía ultraortodoxa israelí, que está siendo presionada por parte de partidos nacionalistas en el Gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para que abandonen su exención del servicio militar.