Manifestante acusa a EE UU ante la OEA de capturar a Maduro solo por el petróleo

Washington, Estados Unidos.- Una manifestante interrumpió la reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) este martes y denunció que la operación de Estados Unidos para capturar en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, estuvo motivada exclusivamente por intereses petroleros.

La mujer, identificada como integrante de la organización feminista de izquierda CodePink, levantó un cartel que decía: "¡Manos fuera de Venezuela!", justo cuando el embajador estadounidense en la OEA, Leandro Rizzuto, respondía a las intervenciones de países como Colombia y Chile que rechazan las acciones militares de Washington como una "actuación unilateral" que viola el Derecho Internacional.

La manifestante gritó que la captura de Maduro en Venezuela, el pasado 3 de enero, no se trató de un acto por la democracia sino "un robo imperialista motivado por el petróleo".