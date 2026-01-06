Delcy Rodríguez rinde homenaje a Chávez tras asumir como presidenta encargada

Caracas, Venezuela.- La líder chavista Delcy Rodríguez visitó este lunes la tumba del presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013), en Caracas, tras juramentarse como mandataria encargada, luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos tras un ataque militar a la capital venezolana y otras regiones del país.

En una nota de prensa, publicada en la web de la Vicepresidencia, se explicó que Rodríguez hizo un recorrido por el Cuartel de la Montaña, ubicado en la parroquia 23 de Enero, donde hizo un recorrido por todo el lugar, hasta llegar al monumento donde reposan los restos de Chávez.

En este acto estuvo acompañada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez; el ministro del Despacho de la Presidencia, Gustavo González López; la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y el vicealmirante Aníbal Coronado.