En fotos: así se desarrolló la audiencia judicial de Nicolás Maduro en Nueva York

El gobierno de Estados Unidos presentó formalmente el caso contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, durante su primera comparecencia ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, tras su captura y traslado desde Venezuela.
En la audiencia, su abogado, Barry Pollack, informó al tribunal sobre la condición física del mandatario: “Hay algunos problemas médicos con el señor Maduro, completaré el formulario para asegurarme de que reciba el tratamiento adecuado”.
La fiscalía también se refirió al estado de salud de Cilia Flores. “La señora Flores de Maduro resultó herida durante su secuestro, tenía contusiones en las costillas”, señaló Donnelly, a lo que el juez respondió: “Resuélvelo y déjame saber”.
Pollock argumentó que “el Sr. Maduro es un jefe de Estado en funciones” y planteó dudas sobre su captura. Añadió que la defensa estaba dispuesta a renunciar a los derechos de la Ley de Juicios Rápidos hasta el 17 de marzo, mientras la fiscalía propuso excluir ese tiempo del cómputo legal.
El tribunal consultó sobre el calendario del proceso. La Fiscalía General de Estados Unidos indicó: “Hemos consultado y escribiremos al tribunal, y volveremos a informarle en aproximadamente 60 días”, confirmando disponibilidad para el 17 de marzo, fecha que el juez calificó como “satisfactoria”.
Sobre una eventual fianza, Pollock afirmó: “El señor Maduro no busca libertad bajo fianza en este momento, sin perjuicio de solicitarla posteriormente”. El juez respondió que esa solicitud podrá presentarse más adelante. Cilia Flores también consintió la detención
Durante la audiencia, el juez preguntó a Maduro si comprendía la interpretación. “Sí, y tomé notas. Me gustaría guardarlas”, respondió el mandatario, mientras la fiscalía indicó que coordinaría con el alguacil para su resguardo.
Ambos acusados solicitaron notificación consular. “Sí, nos gustaría tener visita consular”, dijo Maduro, a lo que Flores agregó: “Me gustaría esa visita consular”.
Al momento de declarar, Cilia Flores afirmó: “Soy completamente inocente”. El juez ordenó que se registraran las declaraciones de no culpabilidad y pidió precisar la hora del arresto.
El fiscal Wishba informó que “fueron arrestados a las 11 p. m. del 2 de enero y trasladados a SDNY a las 4:31 p. m. del 3 de enero”. Posteriormente, Flores confirmó su identidad y que comprendía la acusación tras hablar con sus abogados.
Maduro también rechazó los cargos: “Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se menciona aquí”, y luego reiteró: “Soy inocente. Soy un hombre decente. Soy presidente”. El juez dejó constancia del inicio formal del proceso y fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo.