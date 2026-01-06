¿Nicolás Maduro no podía ser arrestado por inmunidad por su cargo de presidente de Venezuela?

Una acusación de un gran jurado estadounidense en 2020 apuntaba a que Maduro "ayudó a gestionar y, en última instancia, a liderar el Cartel de los Soles a medida que ascendía al poder en Venezuela", argumentos repetidos por el presidente, Donald Trump, como justificación para la campaña antidrogas que lleva a cabo en el Caribe desde agosto pasado.