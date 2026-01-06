El 2026 será un año de eclipses solares: ¿cuándo se oscurecerá el día y dónde se podrán ver?

Tegucigalpa, Honduras.- Varios países del mundo podrán ser testigos de dos “anillos de fuego” en este 2026, según lo plantea el calendario astronómico. ¿Cuándo y dónde se podrá ver este espectáculo?

El primer baile celestial entre la Luna y el Sol está previsto para febrero, pero el que más llama la atención es el que ocurrirá en agosto.

Según el Centro Nacional de Información Geográfica de España, en 2026 el primer eclipse está previsto para el martes 17 de febrero.