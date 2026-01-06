El 2026 será un año de eclipses solares: ¿cuándo se oscurecerá el día y dónde se podrán ver?

Tegucigalpa, Honduras.- Varios países del mundo podrán ser testigos de dos “anillos de fuego” en este 2026, según lo plantea el calendario astronómico. ¿Cuándo y dónde se podrá ver este espectáculo?
El primer baile celestial entre la Luna y el Sol está previsto para febrero, pero el que más llama la atención es el que ocurrirá en agosto.
Según el Centro Nacional de Información Geográfica de España, en 2026 el primer eclipse está previsto para el martes 17 de febrero.
Se estima que este primer eclipse será visible en la Antártida, pero los habitantes del sur de Argentina, Chile y África también podrán apreciar este fenómeno.
Se prevé que el momento de la alineación entre la Luna y el Sol tenga una duración de seis minutos con 22 segundos.
Segundo eclipse solar de 2026
El eclipse solar de febrero promete ser un gran espectáculo; sin embargo, seis meses después, en agosto, otro fenómeno será visible en zonas de Europa, parte de América y regiones de África.
De acuerdo con la NASA y especialistas de Europa, el segundo eclipse solar de 2026 ocurrirá el 12 de agosto y se podrá ver de forma total en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España. En el norte de América se observará parcialmente, al igual que en el oeste de África y Europa.
Se prevé que el eclipse del 12 de agosto dure unos 264 minutos, es decir, cerca de cuatro horas y media, tomando en cuenta todas las fases, desde que inicia el baile celestial hasta que concluye.