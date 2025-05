El Festival de Los Confines se inaugura honrando a maestros de la poesía

Janet Gold recordó en sus palabras de agradecimiento que llegó a Honduras como una extranjera y que ahora este se ha convertido en su país adoptivo, "me siente entre familia y espíritus afines".

Por su parte, Juan Carlos Mestre también volvió a la memoria para traer al presente cuando visitó a Honduras por primera vez hace veinte años, "sé que nada significa dos veces lo mismo, pero hace 20 años que viven luminosos en mi corazón".

El artista del ritmo, la imagen y la palabra sostuvo que la poesía no es un asunto para los cobardes.

Mestre llegó en aquel entonces a Honduras invitado por los miembros del movimiento cultural País Poesible, integrado por Salvador Madrid, Fabricio Estrada, Néstor Ulloa, Armando Maldonado, Carlos Ordóñez, entre otros poetas, "me habían invitado a compartir sueños pendientes de ser soñados, la esperanza civil de la democracia y la implicación de la poesía en las transformaciones sociales, en la lucha por la libertad y la justicia (...) De ellos aprendí que en cualquier circunstancia los seres humanos somos responsables unos de otros y que la vida carecería de sentido sin resistencia al mal".

El poeta español dijo que ellos "asumieron que las palabras habían sido hechas para ayudar a construir la casa de la verdad, no para destruirla. Ellos creyeron como lo siguen creyendo hoy que la poesía es un acto de legítima defensa contra la soberbia obstinación del poder para mentir".

Tras sus palabras Mestre hizo retumbar su voz con una corta selección de su poesía que quedó haciendo eco: "Son los tanques frente a lo único verdadero, la vida, el valor absoluto, es la ruina moral de los actos de fuerza, la disimetría del conflicto, la violencia irrestricta contra la modesta condición de las víctimas. Llámalo como quieras, pero entiéndelo de una vez para siempre, no hay escuelas en los cementerios, escrito está, escrito estuvo y escrito sigue en las Tablas: No matarás, no matarás, no matarás".

Y así cerró una noche donde la poesía, una vez más, se alzó como baluarte en el Fuerte de San Cristóbal.