Janet Gold: El viaje que la unió a Honduras

Se vino a la calidez de este país, pero era joven, y su plan era estar un año y luego seguir abriendo otras puertas que la llevaran a vivir más experiencias. No imaginaba entonces que aquel viaje iniciaría un vínculo profundo con la literatura hondureña que marcaría su carrera académica y por qué no, su vida.

Y así Gold volvió a comprar un boleto hacia Honduras para realizar la visita definitiva que la llevaría a descubrir no solo a una Clementina cosmopolita, rodeada de artistas y con una intensa vida cultural, sino también que estaba llegando a un país del que no podría volver a desligarse.

Luego publicaría "Volver a imaginarlas", un libro de ensayos sobre escritoras centroamericanas; "La montaña plateada", un cuento para jóvenes inspirado en Santa Lucía; Culture and Customs of Honduras, un libro que ofrece una visión amplia de la cultura hondureña, y "Crónica de una cercanía", que refleja su vínculo personal y profesional con Honduras, presentado en el Festival de Los Confines.

Resulta que en el viaje de presentación de "Volver a imaginarlas", doña Leticia de Oyuela, que era una mentora para la estadounidense, le dijo: "Oye Janet, está muy bien que quieras expandir tus horizontes y estudiar a otras mujeres, pero recuerda que no nos debes abandonar, aquí te queremos mucho y te respetamos, y tú debes enfocar tus estudios literarios en este país".

A Janet Gold le pareció un tanto exagerada la observación de doña "Lety", "pero con el tiempo lo que me ha pasado es que quiero poner la atención en otro país y alguien de Honduras me llama y me dice: ´¿No quieres participar en tal proyecto?´ o ´¿Por qué no vienes a esta conferencia?´ o ´te queremos publicar un libro´", y sonríe al decir "entonces era un poco como que Honduras me jalaba. Pero yo con mucho gusto. He hecho otros proyectos también en otros países, pero siempre Honduras ha quedado muy cercano a mí, como en mi corazón".

Y así, a lo largo de casi cuatro décadas, desde aquellos tiempos en los que no existía la inmediatez del correo electrónico o el WhatsApp, cuando "las mismas dificultades me atraían, y asumía el reto de ir más allá de lo que era visible”, Gold ha sido testigo de la evolución del papel de la mujer en las letras hondureñas: de una época en la que las poetas eran vistas como excepciones a una actualidad donde hay más voces femeninas, más independencia estilística y una comunidad que se reconoce y celebra entre sí.