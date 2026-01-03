¿Quién es Delcy Rodríguez, la figura clave en la transición de Venezuela tras la captura de Maduro?

De acuerdo a la nota del medio estadounidense, la vicepresidenta y su hermano Jorge Rodríguez, junto con un grupo de altos funcionarios venezolanos, presentaron dos propuestas aprobadas por Maduro a la Administración de Trump, con la intermediación de Catar.

Rodríguez tachó entonces de falsa esa información y acusó al Miami Herald de favorecer la "mentira y la carroña".