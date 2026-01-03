Analista venezolano: "Habrá una transición para que quede un gobierno legítimo"

Tegucigalpa, Honduras.- Las personas en Venezuela siguen hablando de la captura del presidente, Nicolás Maduro, pero también se preguntan qué es lo que sigue, con la esperanza que eso traiga un cambio para el país sudamericano.

Benigno Alarcón Deza, analista política y Fundador y exdirector del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB en Venezuela, dijo, en diálogo con EL HERALDO, que el país vivirá un proceso de transición, como lo anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que, posiblemente, concluya en manos de Edmundo Gonzáles y María Corina Machado, quienes triunfaron en las elecciones de 2024. Estas fueron sus declaraciones.

¿Cuál es el clima político en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro?

La gente sigue hablando de lo que ocurrió en la madrugada, sigue hablando de la foto de Maduro detenido, sigue hablando de qué es lo que viene, de que si van a venir nuevos ataques o no van a venir, a la gente le preocupa que esto se quede así, o sea, que haya habido un ataque y no regresen y dejen la cosa como está. La gente básicamente está más bien en modo de celebrar lo que pasó y lo que la gente quiere es que, bueno, esto termine con algún resultado.

¿Qué es lo que se viene para Venezuela?

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Yo creo que lo que vamos a tener va a ser una transición política tutelada por los Estados Unidos y posiblemente, depende de los acuerdos que haya por un sector de la Fuerzas Armadas, con la cual se llega a un acuerdo y esa transición tutelada lo más seguro es que termine siendo o quede en manos, por decirlo así, de quienes fueron electos en el año 2024.

La declaración de Trump sí deja ver de que él tiene la intención, por supuesto eso no pareciera ser una cosa que va a suceder ya de inmediato, pero pareciera que él sí tiene la intención de ocupar, de entrar con tropas a Venezuela y de estabilizar, por decir así, el nuevo gobierno hasta que esté listo y tenga control sobre la Fuerza Armada, la policía, etcétera. Eso pareciera ser obvio de las declaraciones que él ha dado.

De que hay la voluntad de entrar, cosa que siempre pusimos en duda porque bueno, lo que hay en el Caribe no es suficiente para un despliegue para una intervención en tierra, una intervención que se quede una una ocupación propiamente, siempre vas a necesitar muchas más tropas para una ocupación, pero pareciera que eso está en la agenda de ellos por las expresiones de él y del secretario de guerra, pareciera que sí está en en el plan de ellos meter tropas y ocupar militarmente Venezuela. Eso pareciera que está allí.

Entonces, bueno, eso te lleva básicamente hacia una transición tutelada por los Estados Unidos y ya te digo, a lo mejor por algún sector de las Fuerzas Armadas que termine plegándose a los Estados Unidos, y que para ello habría que instalar un gobierno que goce de legitimidad, que en principio sería el gobierno que ganó la elección en el 2024, porque si no es muy difícil, si tú impones un gobierno que no ha pasado por un proceso de legitimación electoral, pues ya vas con un tiro en el ala.

¿Qué implica ese proceso de transición?

No solamente implica un cambio de gobernantes, de personas, de actores en el gobierno, sino que implica cambios institucionales y en las reglas de juego, lo cual, bueno, anuncia obviamente que va a haber cambios en las diferentes instituciones y posiblemente va a haber cambios en algunas, incluida en la Constitución, por lo menos cambios, digamos, evidentes como es, por ejemplo, la eliminación de la reelección indefinida, etcétera.

Si Estados Unidos ocupa Venezuela y se instala el gobierno que ganó las elecciones en 2024, ¿los ciudadanos lo reconocerán?

Yo creo que sí, siempre y cuando se justifique apropiadamente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La gente está consciente de que hay una Fuerza Armada que hasta ahora ha estado plegada al gobierno y la gente le tiene mucho miedo a esa fuerza armada y le tiene mucho miedo al aparato policial. Si esa Fuerza Armada sirve no para perseguir a la gente, no para reprimir a la gente, sino que sirve para cambiar, por decirlo así, el balance de poder dentro de la Armada y cambiar los actores que gobiernan la Fuerza Armada, etcétera, eh yo creo que la gente sí lo aceptaría.

Obviamente, este tipo de intervenciones son bienvenida siempre y cuando no se extiendan por demasiado tiempo. Hay que recordar, por ejemplo, el caso de Timor Oriental. En Timor Oriental hubo cascos azules, pero las hubo por el tiempo estrictamente necesario, lo cual permitió que la transición en Timor Oriental fuera, digamos, relativamente exitosa.

Pero cuando tú tratas de meter tropas en el largo plazo y mantenerlas allí y esas tropas de alguna manera empiezan a abusar de la población o empiezan a hacer cosas que, bueno, que no se justifican, entonces evidentemente terminan ganándose el rechazo de todo el mundo. Entonces, todo depende cómo las uses y para qué las uses.

La gente hoy en día entiende que un gobierno, aunque tenga toda la legitimidad del mundo, no se puede sostener si no tiene control de la Fuerza Armada venezolana y no tiene control de la policía. Y en un primer momento es evidente que no va a tener control ni de la Fuerza Armada ni de la policía.

¿Y en este momento la vicepresidenta o los demás integrantes del Gobierno tiene el control de la Fuerza Armada de Venezuela?

Mira, esa es una buena pregunta. Yo no lo sé. Es más, ni tan siquiera sabemos si la vicepresidenta está aquí, hay muchos rumores entre ustedes los periodistas de que ella está en Rusia. Porque ella salió de vacaciones en Navidad y posiblemente cuando pasó todo esto se movió hacia Rusia, pero la realidad es que no sabemos si son rumores o si es cierto. Entonces es difícil.

Yo creo que la Fuerza Armada tiene su propia dinámica, su propio liderazgo y sus propios intereses y yo creo que en estos casos, como estos extremos, la Fuerza Armada de alguna manera termina no obedeciendo a terceros, sino básicamente obedeciendo a lo que les interesa a ellos directamente.

¿Qué le espera al resto del Gabinete de Gobierno de Venezuela?

Mira, yo creo que ellos van a tratar de ver de hacer control de daños y van a tratar de retomar el control del país, pero yo veo la situación muy complicada porque el problema al final del día es que ya ya ocurrió un ataque. Entonces, si yo me quedo plegado al gobierno y y en lugares de que implican un riesgo, bueno, el riesgo lo estoy corriendo yo y al final del día eso de alguna manera empieza a generar dudas y empieza a generar dilemas.

Entonces yo la impresión que tengo es que tenemos una cúpula gubernamental que puede terminar quedándose sola porque resulta que la base de la pirámide que la sostiene no está dispuesta a inmolarse por la cúpula.

Si la vicepresidente de Venezuela está negociando con Estados Unidos, ¿qué beneficios puede obtener?

Yo creo que si esa negociación, si verdad se estuviera dando, cosa que tengo dudas, pero si se estuviera dando, pues posiblemente se estaría dando en términos de llevar adelante una transición política pacífica, de entregar el control de las instituciones y de retirarse del país a otro lado con cierta con un salvoconducto por decirlo así, porque evidentemente aunque se estuviese dispuesto a darle garantías en el país, la realidad del asunto es que es muy difícil garantizar las condiciones en el país. ¿Por qué? Porque al final del día tú tienes a la gente con mucha rabia acumulada, tú tienes personas que piensan en la venganza por todo lo que ha pasado en estos años, entonces garantizarle la seguridad una persona que es odiada por todo el país, manteniéndola dentro del país, se vuelve una cosa tremendamente complicada.

Entonces, yo me imagino que en un caso como este seguramente se garantizaría un inmunidad y un salvoconductos para salir del país después de que se permita una transición pacífica y y digamos controlada hasta cierto punto.

¿Cree que el mismo Nicolás Maduro negoció con Estados Unidos previo a la captura o fue realmente como Donald Trump lo dijo en conferencia de prensa?

No, no lo creo, no lo creo porque si hubiera negociado entonces para qué van a bombardear todo lo que bombardearon. Eso no tiene sentido. Si yo negocio mi entrega, una cosa es que negocie después de que ya te agarraron, o sea, ahí no tienes mucho que negociar ya o después de que empezaron los bombardeos, pero la realidad del asunto es que yo creo que Estados Unidos no hubiera emprendido un ataque si hubiera un acuerdo con Maduro para que se entregara. La verdad es que me cuesta mucho creer eso. Además estamos hablando de un ataque que no fue menor, pero evidentemente tiene que haber daños y tiene que haber víctimas.

¿Qué es lo que le depara a Maduro en Estados Unidos?

No, yo creo que lo que le depara es un juicio que hace mucho tiempo la investigación ha estado abierta. Entonces, yo creo que él de de donde quiera que esté en este momento va a terminar en Nueva York y a partir de allí habrá un juicio que se va a abrir y en paralelo va a seguir una serie de operaciones en Venezuela dependiendo de si hay acuerdo o no hay acuerdo o si hay entendimiento o no hay entendimiento, pero lo demás duro a partir de ahora la suerte de Maduro básicamente está en manos, desde mi punto de vista, de una corte de Nueva York, no veo otra posibilidad.

¿Tiene un impacto esta captura para la izquierda latinoamericana?

Yo creo que la manera en que sacaba de Maduro no consigue su justificación en temas de derecha o izquierda. Yo creo que lo que termina sacando a Maduro tiene que ver uno con un discurso dirigido al auditorio norteamericano sobre temas de droga, obviamente para que las audiencias norteamericanas compren esto como una operación legítima y por el otro lado lo que más pesa es es el problema de legitimidad de Maduro después de haberse robado unas elecciones en el 2024.

Hay un estudio que me llegó a la mano hace dos o tres días en la Universidad de Harvard, donde cuando le preguntan al norteamericano lo mismo, el norteamericano piensa que Maduro se robó las elecciones, que Maduro es jefe de un narco, de un cartel de narcóticos y que tiene que ser llevado a la justicia. Entonces, bueno, yo creo que estas son las cosas que de alguna manera apuntan hacia la hacia lo la suerte de Maduro.

Pero cuando tú ves, por ejemplo, al caso de Lula, que sin lugar a dudas es un presidente típicamente representativo de la izquierda, pues es impensable que Lula corra por alguna razón la misma suerte de Maduro. Y cuando tú ves, por ejemplo, el caso de Boric en Chile, hasta hace poco presidente, pues nadie se le pasó por la cabeza que Boric como era de izquierda había que buscar la manera de sacarlo.

Se habla de un proceso de transición, pero muchos migrantes de Venezuela dicen que regresarán inmediatamente al país. ¿Pueden haber cambios rápidamente?

Ciertamente mucha gente habla de que muchos regresarían inmediatamente. Yo no creo que sea tan inmediato, al menos no con la gente que más o menos tiene una forma de subsistencia en el país donde está. Creo que evidentemente si hay alguien que está pasando trabajo y le va muy mal y está pasando hambre, pues obviamente esto lo anima a regresar a su casa.

Lo que sí tengo bastante claro es que si no hay cambio político, mucha gente se va a ir del país. Entonces yo sí creo que la salida sería muy importante en el 2026 si esto no termina de arreglarse.

¿Y qué tan beneficioso puede tener para los venezolanos que que Estados Unidos esté o sea parte de los administradores del petróleo en ese país?

La industria petrolera venezolana hoy en día está prácticamente destruida y depende de las concesiones a otras empresas petroleras. Aquí prácticamente todo el petróleo que es extraído y vendido es básicamente operado por operadoras extranjeras. Hoy en día PDVSA no tiene autonomía para manejar este tema.

Entonces, bueno, lo que uno puede esperar es que en caso de que haya un cambio de gobierno esa política, por decirlo así, de concesiones se acelere y se acelere porque se necesita flujo de caja, porque se necesita dinero, pero además porque si se instala un gobierno y demuestra tener un mínimo de estabilidad y de sustentabilidad en el tiempo, pues las empresas que digamos que han sido más conservadoras, que dentro del mundo petrolero, las empresas en general no suelen ser muy conservadoras porque están acostumbradas a trabajar en territorios de alto riesgo, pero aquella que son, digamos, un poquito más conservadoras, terminarían de alguna manera invirtiendo porque al final algunas inversiones son de largo plazo y nadie lo quiere hacer con un mínimo de seguridad de lo que va a pasar.

Yo creo que ese wait and see que tiene aguantadas algunas empresas o que tiene limitadas algunas inversiones y esas sanciones que de alguna manera limitan de manera muy importante la operación petrolera en Venezuela serían levantadas y posiblemente eso permitiría un flujo de recursos importantes a Venezuela.