Panamá no reconocerá a Delcy Rodríguez como sucesora de Nicolás Maduro

Ciudad de Panamá, Panamá.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó este sábado que su Gobierno no reconocerá a la actual vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, como cabeza del Ejecutivo a cambio de Nicolás Maduro, capturado esta madrugada por EE.UU. bajo cargos de narcoterrorismo. Mulino sostuvo que en Venezuela debe ocurrir una transición que lleve al poder al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia quien, reiteró el jefe de Estado panameño, ganó los comicios del 28 de julio de 2024, como lo confirman las actas electorales depositadas en el Banco Nacional de Panamá. El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, controlado por el oficialismo, proclamó la victoria de Nicolás Maduro como presidente reelegido en los comicios de julio de 2024, sin mostrar las actas electorales que lo acrediten.

"Mi Gobierno no va a reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta interina, o como quieran llamársele, de Venezuela. Es la misma jeringa con el mismo pistón (...) no teníamos relaciones políticas con Maduro pues no la vamos a tener con Delcy Rodríguez, independientemente que otros quieran tenerlas o apoyarla", declaró Mulino al programa de radio 'Panamá en Directo'. En una conferencia de prensa este sábado sobre la captura y extracción de Venezuela de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el presidente Trump dijo que "vamos (EE.UU.) a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata", argumentando que Washington no puede permitir que los herederos de Nicolás Maduro continúen en el poder. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Y en la misma conferencia, Trump afirmó que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ya sostuvo una conversación con la vicepresidenta venezolana quien —según dijo— habría expresado disposición a hacer "lo que sea necesario" para que "Venezuela vuelva a ser grande". Sobre el anuncio de Trump de que EE.UU. gobernaría Venezuela transitoriamente, Mulino señaló que se trata de "una decisión completamente unilateral, alejada de todo concepto jurídico-político, sea por la Organización de Estados Americanos (OEA), sea por las Naciones Unidas".