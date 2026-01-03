  1. Inicio
  2. · Mundo

Trump se burla de Maduro por la vez que lo desafió a capturarlo: “¡Venga por mí, cobarde!”

En declaraciones anteriores dirigidas al presidente Donald Trump, Maduro lo retó diciendo: "No se meta con el hombre de a pie, venga por mí, no se tarden en llegar"

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 15:28
Trump se burla de Maduro por la vez que lo desafió a capturarlo: “¡Venga por mí, cobarde!”

“Señor cobarde, no se meta con el hombre de a pie, venga por mí, aquí lo esperan en Miraflores, no se tarden en llegar, ¡cobarde! ¡Venga por mí, cobarde!”, fue lo dicho antes por Maduro.

 Foto: Captura de video

Washington, Estados Unidos.- El presidente Donald Trump publicó este sábado -3 de enero- un video en su red Truth Social en el que se burla de declaraciones pasadas de Nicolás Maduro en las que desafiaba a Estasos Unidos a capturarlo.

El video, de 40 segundos, se inicia con Maduro en una intervención sin fecha, en la que, con tono desafiante, afirma: "¡Venga por mí! Aquí los espero, en Miraflores. ¡No se tarde en llegar, cobarde!".

La intervención de Maduro es seguida de imágenes de un águila americana, el símbolo nacional de Estados Unidos, y videos tomados de las redes sociales del bombardeo de instalaciones militares en Venezuela que las fuerzas armadas estadounidenses realizaron durante la captura de Maduro.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en la madrugada de este sábado por fuerzas especiales de Estados Unidos en una "fortaleza militar", según Trump, situada en el corazón de Caracas.

Trump afirmó en una rueda de prensa tras la captura de Maduro que "ningún militar estadounidense resultó muerto" y que las tropas estadounidenses no "perdieron ni una sola pieza de equipo" aunque uno de los helicópteros que participaron en la operación resultó ligeramente dañado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias