Mhoni Vidente predijo caída de Maduro: "Antes del 10 de enero será acorralado"

El pronóstico de la astróloga ha causado gran revuelo, sobre todo este día en el que fue capturado el mandatario venezolano y su esposa, quienes se enfrentarán a la justicia en el Distrito Sur de Nueva York. No obstante, los seguidores de la vidente están a la expectativa de otra parte de su predicción acerca de María Corina Machado, ya que Donald Trump, dudó esa posibilidad en sus recientes declaraciones sobre el tema.