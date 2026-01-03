Mhoni Vidente predijo caída de Maduro: "Antes del 10 de enero será acorralado"

Este sábado 3 de enero, se llevó a cabo una operación militar a gran escala, las fuerzas estadounidenses ingresaron a territorio venezolano y capturaron a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La noticia generó un gran impacto a nivel mundial, y muchos recordaron las predicciones de la astróloga Mhoni Vidente, quien auguró su caída. ¿Cuál fue su predicción? A continuación los detalles.
La noticia de la captura de Maduro y su esposa fue anunciada durante la madrugada por el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de su red social, donde detalló que la pareja estaba siendo trasladada para enfrentar la justicia estadounidense.
El impacto de la operación militar se sintió con estruendo en Caracas, y en otras regiones del país, debido a las explosiones registradas y documentadas por venezolanos a través de redes sociales.
Días previos a su captura, Maduro denunció agresión militar en contra de Estados Unidos, y decretó un "estado de conmoción exterior", ante lo ya anunciado por el gobierno estadounidense.
Para muchos, la noticia sorprendió, pero en el mundo del esoterismo fue vista como la culminación de varias advertencias de Mhoni Vidente, quien desde semanas antes había hablado del destino de Nicolás Maduro con detalles precisos.
La astróloga, conocida por sus predicciones, había asegurado que el mandatario saldría huyendo antes del 10 de enero, en medio de un contexto de crisis interna.
Según Mhoni Vidente, el quiebre del poder de Maduro, se daría por el abandono de sus aliados cercanos y una creciente deserción en las filas militares.
La astrologa manifestó puntualmente que: "la gente lo dejó solo, los militares lo declaran no servible", y que esto facilitaría su caída.
Además, la astróloga vaticinó que en ese escenario se produciría un golpe de Estado, y que María Corina Machado sería la figura que emergería en ese contexto de cambio político en Venezuela.
El pronóstico de la astróloga ha causado gran revuelo, sobre todo este día en el que fue capturado el mandatario venezolano y su esposa, quienes se enfrentarán a la justicia en el Distrito Sur de Nueva York. No obstante, los seguidores de la vidente están a la expectativa de otra parte de su predicción acerca de María Corina Machado, ya que Donald Trump, dudó esa posibilidad en sus recientes declaraciones sobre el tema.