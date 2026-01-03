“Vendió pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes”: EE UU sobre Maduro

La Fiscalía de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Nicolás Maduro, en la que lo señala de tener vínculos con el narcotráfico. Aquí le mostramos cuáles son los cargos que le atribuyen.
Según la acusación, Maduro habría permitido el traslado de cargamentos de cocaína con ayuda de cuerpos de seguridad venezolanos. La Fiscalía sostiene que estas acciones se realizaron bajo protección del Estado.
El documento también afirma que, cuando fue ministro de Relaciones Exteriores, Maduro entregó pasaportes diplomáticos a narcotraficantes. Esto les habría facilitado viajar y operar sin mayores controles.
Además, se le acusa de usar la cobertura diplomática para proteger aviones utilizados en el lavado de dinero. Dichas aeronaves, según la Fiscalía, transportaban ganancias del narcotráfico desde México hacia Venezuela.
La acusación señala que estas operaciones se hicieron aprovechando cargos oficiales. El objetivo, según el texto, era proteger actividades ilegales relacionadas con drogas.
Como presidente y gobernante de facto, la Fiscalía estadounidense asegura que Maduro permitió que la corrupción ligada a la cocaína creciera. Esto, según el documento, fue para beneficio propio y de su entorno.
El escrito también indica que miembros de su régimen y algunos familiares se habrían beneficiado de estas actividades. La Fiscalía describe un sistema sostenido desde el poder.
En total, Nicolás Maduro enfrenta cuatro cargos criminales en Estados Unidos. Todos están relacionados con drogas y terrorismo.
Entre los cargos figura conspiración para apoyar a una organización terrorista extranjera. También se le acusa de conspirar para fabricar y distribuir cocaína.
Asimismo, enfrenta cargos por conspiración para importar cocaína y por narcoterrorismo. Maduro fue capturado este sábado 3 de enero en horas de la madrugada, junto a su esposa, según se informó tras la acción judicial.