Investigan más de 200 nombramientos a docentes otorgados solo en enero

Tegucigalpa, Honduras.- La ministra de Educación, Iveth Arely Argueta, en entrevista con EL HERALDO, informó que se está investigando más de 200 nombramientos que se hicieron a profesores durante el mes de enero.

Entre las supuestas irregularidades que se investigan está las transferencias de maestros de un departamento a otro, así como el número de horas clase que se dieron a los profesores beneficiados.

“Tenemos nombramiento de transferencia de plazas interdepartamentales, cuando se tiene que hacer un estudio al respecto, también tenemos muchos docentes que tienen nombramiento a partir del primero de febrero, pero de jornada plena, donde no estamos haciendo nombramientos de jornada plena, porque dicha jornada necesita un estudio”, detalló.