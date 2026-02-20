  1. Inicio
Investigan más de 200 nombramientos a docentes otorgados solo en enero

Durante los últimos dos años de la administración anterior se otorgaron múltiples asistencias técnicas a docentes, dirigentes magisteriales y diputados allegados al Partido Libre

  • Actualizado: 20 de febrero de 2026 a las 00:00
Tegucigalpa, Honduras.- La ministra de Educación, Iveth Arely Argueta, en entrevista con EL HERALDO, informó que se está investigando más de 200 nombramientos que se hicieron a profesores durante el mes de enero.

Entre las supuestas irregularidades que se investigan está las transferencias de maestros de un departamento a otro, así como el número de horas clase que se dieron a los profesores beneficiados.

“Tenemos nombramiento de transferencia de plazas interdepartamentales, cuando se tiene que hacer un estudio al respecto, también tenemos muchos docentes que tienen nombramiento a partir del primero de febrero, pero de jornada plena, donde no estamos haciendo nombramientos de jornada plena, porque dicha jornada necesita un estudio”, detalló.

Exfuncionarios, dirigentes magisteriales y diputados fueron beneficiados con asistencias técnicas en Educación

Argueta expresó que se revisarán los expedientes de cada profesor que fue nombrado mediante esas modalidades, previo a finalizar la administración anterior.

Agregó que la investigación se centrará en verificar si los docentes nombrados se requieren en los centros educativos.

“No tenemos nosotros los expedientes de todo este montón de solicitudes o de nombramientos que han dejado a partir del primero de febrero y que son más de de 200 nombramientos en esa situación”, concluyó la funcionaria.

