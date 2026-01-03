¿Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro acusado por EE UU de narcotráfico?

Ha ocupado cargos públicos desde joven y a menudo ha sido señalado por nepotismo. En 2013, tras la presidencia de su padre, fue nombrado Jefe del Cuerpo de Inspectores Especiales de la Presidencia para combatir la corrupción y evaluar políticas. En 2014 coordinó la Escuela Nacional de Cine pese a su falta de experiencia en el área, y fue delegado del PSUV en El Valle, Caracas.