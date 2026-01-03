¿Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro acusado por EE UU de narcotráfico?

Músico, economista, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y “defensor de la verdad de Venezuela”, así es como se autodescribe en su cuenta de X Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano Nicolás Maduro, capturado este 3 de enero de 2026 por Estados Unidos.
Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido cariñosamente como “Nicolasito”, nació en Caracas el 21 de junio de 1990. El joven, de aproximadamente 35 años, es hijo único del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Es diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela en la V Legislatura por el estado La Guaira.
Se casó con Grysell Torres, con quien tiene dos hijas: la mayor nacida en 2007 y la menor, Victoria, nacida en 2012.
En su temprana juventud, trabajó con su padre en el partido de gobierno, el PSUV. En 2014 fue electo delegado del Partido Socialista Unido de Venezuela en la parroquia El Valle, Caracas.
En abril de 2017, anunció su candidatura a la Asamblea Nacional Constituyente por el PSUV y fue elegido en las elecciones del 30 de julio del mismo año.
El joven creció en un entorno privilegiado del chavismo y desde temprano mostró interés por las artes. Destacó como flautista en el Sistema de Orquestas de Venezuela entre 1998 y 2004. Tras graduarse en 2007, inicialmente optó por la carrera musical, pero decidió estudiar Economía.
Ha ocupado cargos públicos desde joven y a menudo ha sido señalado por nepotismo. En 2013, tras la presidencia de su padre, fue nombrado Jefe del Cuerpo de Inspectores Especiales de la Presidencia para combatir la corrupción y evaluar políticas. En 2014 coordinó la Escuela Nacional de Cine pese a su falta de experiencia en el área, y fue delegado del PSUV en El Valle, Caracas.
¿Por qué Estados Unidos lo vincula con el narcotráfico? Según el gobierno estadounidense, entre 2014 y 2017, Nicolás Ernesto Maduro Guerra participó en múltiples envíos de cocaína, utilizando aviones de PDVSA y coordinando logística, escoltas y transporte, incluso discutiendo envíos hacia Estados Unidos.
Aunque él había afirmado que no tenía aspiraciones presidenciales, hasta hoy, tras la captura de su padre, era señalado como el “heredero” del régimen venezolano.
Tras la captura de su padre y de la primera dama, Cilia Flores, se desconoce su paradero, aunque este mismo sábado emitió un comunicado para denunciar la detención de su progenitor por parte de Estados Unidos.
El diputado de la Asamblea Nacional y economista ha hecho un llamado a las fuerzas sociales y políticas a movilizarse, asegurando que el objetivo del ataque al país es “apoderarse” de sus recursos.