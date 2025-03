Janeth Gold y Juan Carlos Mestre serán homenajeados en Los Confines 2025

Gold ha dedicado toda su vida a la investigación, estudio y promoción la obra literaria de mujeres de distintas generaciones de Honduras.

Janet N. Gold es profesora emérita de literatura y cultura latinoamericana de la Universidad de New Hampshire. Es autora de varios libros y ensayos sobre la literatura de Centroamérica, entre ellos: “Clementina Suárez, Her Life and Poetry”; “Volver a imaginarlas: retratos de escritoras centroamericanas”; “Sagatara Mío”; “Cultura y Costumbres de Honduras”; “Montaña de Plata” y “Crónica de una cercanía: escritos sobre literatura hondureña”.

Sus traducciones de numerosos poetas centroamericanos aparecen en las antologías “Women's Poems of Protest and Resistance, Honduras” (2009-2014) y “Antología bilingüe de poesía de mujeres de Costa Rica” (1980-2020).

La nota de los organizadores del FIPLC dirigida al gran poeta español Juan Carlos Mestre expresa que el motivo del homenaje es porque “su poesía nos muestra la belleza como conciencia para salvarguardar la esperanza y alentar las resistencias y memorias de quienes, aún en desventaja, no temen enfrentarse al poder para cumplir con su vocación de dignificar la necesidad humana como ética y horizonte de la justicia”.

Además compartieron la noticia con el Centro Cultural de España en Tegucigalpa y con la Embajada de España en Honduras, quienes han expresado su satisfacción y orgullo por la visita de una de las voces más destacadas de la poesía española contemporánea.