Tulio Galeas, el poeta homenajeado por el Festival de Los Confines 2025

“Yo soy una persona que no está acostumbrada a recibir reconocimientos... y me siento muy honrado. Considero que es demasiado para mí, pero gracias”, confió en la reunión convocada para darle exclusivamente la noticia.

El poeta se mostró honrado por ese reconocimiento a una trayectoria que, marcada por su dedicación a tiempo completo a la medicina, se ha visto desprovista de muchas publicaciones de libros que él quiso hacer y que tuvo que postergar, aunque eso no significa que no haya estado escribiendo durante décadas, porque la poesía “era algo que no podía reprimir, era como una llama, una cosa que me llenaba, me quemaba, era como una necesidad biológica (...) entonces tenía que escribir”, aunque fuera en sus libros de medicina.

Como él mismo recuerda, el poeta José Adán Castelar “me decía que yo era poeta a pesar mío”.

Tulio Galeas es de esos personajes que se desbordan en anécdotas, y es en esa palabra, en esa observación, que a lo largo de los años ha germinado su poesía, la que el poeta Salvador Madrid, director del Festival de Los Confines, define como representativa de nuestra cultura y de nuestra literatura, “es un poeta extraordinario, que se ha mantenido casi en el anonimato, y sin embargo nos ha dado libros que son memorables”, como aquel primero que publicó cuando aún era un estudiante de medicina, y que tituló “Las razones”, “uno de los poemarios mejor logrados de la poesía hondureña; una poesía de la memoria, del origen, del recuento de las cosas sencillas y simples de la vida”, dice Madrid.