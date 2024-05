El Festival de Los Confines inaugura su octava edición

Alvarado, visiblemente conmovido, expresó el agradecimiento por la distinción, “yo creía que estas distinciones llegaban, si es que llegaban, a una edad venerable, cuando se espera que uno haya aprendido a llevar sus bien ganadas canas y arrugas con cierta dignidad, supongo entonces que los organizadores de este queridísimo festival han visto en mí una vejez prematura, y eso los ha distraído del dudoso valor de mis libros, estos reconocimientos surgen de la generosidad”, expresó en las palabras iniciales de su discurso.

En su segunda vez en el festival, tras su presencia en 2018, el poeta, considerado una de las voces más destacadas de la poesía hondureña, recordó sus orígenes, los poetas que han acompañado su viaje en la poesía, “las mitologías que me rodeaban en ese pueblito del que salí para ir a hacerme más o menos Alvarado”. Con la voz entrecortada por la nostalgia del recuerdo dijo que creció entre la mitología maya y la católica, “de la misma manera la luz amarillenta del candil de mi madre se me apareció después en la pintura de Rembrandt, como digo en este libro, yo no sabía que San Jerónimo Copán también era una aldea holandesa”.

Y así, entre recuerdos que al mismo público pudieron haber trasladado a uno u otro lugar de su propia memoria, Alvarado fue homenajeado.

También lo fue el poeta estadounidense Robert Pinsky, que en un escueto discurso en español expresó su gratitud: “De corazón, muchísimas gracias”. Pinsky es una de las voces sólidas de la poesía estadounidense, que aceptó moverse, a sus 83 años de edad, hasta este lugar de Honduras para conocer a muchos, y ser, así mismo, conocido por otros que han descubierto en él un compromiso con las letras que lo ha acompañado durante décadas.

El homenaje póstumo del inicio de este festival fue para Rigoberto Paredes, su esposa Anarella Vélez recibió de manos del poeta y director de la Editorial Universitaria, Carlos Ordóñez, una antología que reúne la obra completa de Paredes, “un maestro, un amigo, una voz profundísima, rebelde, un paladín de la antipoesía en nuestro país, en Centroamérica”, expresó Ordóñez, quien lo llamó “voz vital” de la poesía hondureña.

La noche culminó con la entrega del Premio Nacional de Poesía Los Confines 2023 a José Manuel Cardona Amaya, y el Premio Universitario de Poesía Amanda Castro 2024 a César Abraham Torres.