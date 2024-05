“Seres imaginados”, de Luis Lezama Bárcenas, es presentado en el Festival de Los Confines

GRACIAS, LEMPIRA.- Hace once años Luis Lezama Bárcenas publicó su primer libro de poesía, “El mar no deja olvidar”, ese sería el primer paso que marcaría una trayectoria que avanza entre la literatura y el periodismo, y que ahora lo llevó a publicar “Seres imaginados” , su segundo libro .

Sobre “Seres imaginados”, Lezama Bárcenas dijo que para él es un libro inacabado, “siempre se va a seguir haciendo, es como poner la primera piedrita de mi trabajo periodístico que sé que no se va terminar aquí”.

La selección de textos incluye crónica, ensayo y perfil, publicados en Honduras y Argentina entre 2020 y 2023.

El autor expresó que se siente muy contento con esta publicación, “no me lo había planteado nunca, a pesar de que cada trabajo que hago lo pienso en un libro, si no siento que puede llegar un día a estar en un libro y no lo voy a disfrutar, mejor que no se publique”.

Su libro y el de la periodista cultural Samaí Torres, “De la cultura a la palabra”, fueron las dos primeras publicaciones de crónica cultural que realiza el Festival de Los Confines, con el objetivo de editar cuatro más en 2025.