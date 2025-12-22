En "Todos a la mesa", Edwing Cárcamo reflexiona sobre "el milagro de estar presentes"

Tegucigalpa, Honduras.- “Todos tenemos hambre, pero no solo de comida, sino de algo más profundo: hambre del alma”, dice Edwing Cárcamo —esposo, papá, pastor y escritor— y es esa hambre la que nos enfrenta a la verdad de las últimas navidades, a los días que se sienten vacíos, a las mesas donde la soledad se sienta con nosotros, mientras los recuerdos de quienes hoy ya no están pesan más que cualquier celebración. Justo allí es donde el líder de la iglesia Gran Comisión propone abrir un espacio de pausa con "Todos a la mesa", su primer libro, concebido para quienes sienten que diciembre es un tiempo de nostalgia, de ausencias y de miedos que se acumulan silenciosos, y que necesitan descubrir que incluso en medio de la tristeza existe la posibilidad de ofrecer consuelo y de recibirlo, de volver a encontrarse con los demás y con uno mismo. En conversación con EL HERALDO, Cárcamo profundiza sobre los motivos que lo llevaron a escribir este libro, ya disponible en Amazon, los riesgos asumidos al abordar emociones delicadas y la manera en que sus enseñanzas pueden acompañar a cualquier persona en esta temporada que transita entre desafíos y esperanza. A continuación, la entrevista completa. ¿Por qué eligió la Navidad como eje central de "Todos a la mesa"? Desde pequeño tengo grandes recuerdos de Navidad. Personalmente, me gusta mucho, pero también he conversado con personas que no comparten la misma visión. Para algunos, la Navidad es un tiempo incómodo, un periodo que solo quieren que pase. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Además, la Navidad implica hacer un balance del año: preguntarnos si logramos lo que nos propusimos en enero, si terminamos con éxito o si las cosas no salieron como esperábamos. Es una temporada sensible, propicia para escribir algo que edifique, anime y genere esperanza.

Creo que los principios que comparto en el libro son relevantes para cualquier persona, en cualquier etapa de su vida. No solo funcionan en diciembre, sino que siembra una semilla que puede dar frutos en cualquier mes del año siguiente. Diciembre no solo cierra un ciclo, sino que es un momento para tomar decisiones, sembrar sueños y preparar el terreno para lo que vendrá. Este es su primer libro. ¿Qué riesgos asumió al abordar un tema tan sensible y cómo equilibró esa responsabilidad como líder espiritual? Escribir es como emprender cualquier cosa nueva. Siempre existe el miedo: preguntarse si uno podrá, si lo que escriba gustará a los demás. Pero los riesgos son parte de cualquier desafío. Si la motivación de alguien es ayudar a otros, no hay que temer a tomar riesgos. Si lo que haces beneficia a otra persona, vale la pena. Sentí que diciembre era un mes adecuado para esto: un tiempo en el que, aunque estemos rodeados de personas, a veces no estamos verdaderamente presentes.



El hilo conductor del libro es el milagro de estar presentes: mirar a los ojos, conectar alma con alma y espíritu con espíritu. Ahí nace la comunión, y donde hay comunión hay poder, milagro y vida. La Biblia nos llama a ser lentos para hablar y rápidos para escuchar; es un recordatorio de conectarnos con quienes tenemos al lado. Escribir sobre emociones difíciles puede ser un espejo para uno mismo. ¿Qué descubrió sobre su relación con la tristeza, el miedo o la nostalgia mientras desarrollaba la obra? Hace un par de años perdí a mis padres. La Navidad siempre fue un tiempo especial con ellos. Reconocer la vida real implica aceptar que tendremos desafíos, pruebas y momentos difíciles. La vida bendecida no es una vida sin problemas, sino la capacidad de responder a ellos. El libro es una propuesta para desarrollar el manejo emocional: ponerle nombre a lo que sentimos, reconocer nuestras emociones y decidir cómo actuaremos ante ellas. Incluso uno de los capítulos, "Los rostros de la mesa", explora diferentes emociones en la Navidad: el triste, el incógnito, el alegre, el agradecido, el frustrado, el consolador y el anfitrión. Cada uno representa realidades que todos enfrentamos: soledad, pérdidas, alegrías escondidas, problemas de salud. El libro ofrece herramientas para superar estas situaciones y traer esperanza. ¿Cuánto tiempo le llevó completar el libro y cómo fue el proceso creativo? Desde pequeño me ha gustado escribir. Como líder de iglesia, me toca enseñar mucho, y disfruto el proceso de escribir, borrar y reescribir. Este proyecto tenía tiempo guardado, incluso durante la pandemia estuve a punto de desarrollarlo. Escribir implica un proceso de prueba y error: escribir varias veces, revisar, corregir y mejorar. La experiencia me enseñó que equivocarse es parte del aprendizaje y que los dones y talentos se descubren cuando los usamos, impactando a otros. Navidad es un momento propicio para poner en práctica esos talentos y dones sin miedo. Si tuviera que elegir una enseñanza reveladora que le dejó este libro, ¿cuál sería? La enseñanza más reveladora es que todos tenemos hambre, pero no solo de comida, sino de algo más profundo: hambre del alma. La Navidad nos recuerda que Jesús es el pan de vida, que vino en forma de niño y nos ofrece vida en abundancia.

La verdadera abundancia no se mide por lo material, sino por la comunión con Él. Esto transforma nuestra perspectiva y nos permite comprender que todo problema tiene solución, incluso la muerte, en Cristo. ¿Siente que las anotaciones que tiene guardadas pueden ser utilizadas en futuras obras? Sí. Me gusta inspirar esperanza, cambio y transformación. La Biblia nos enseña sobre metamorfosis interna y la importancia de dar fruto. Todo éxito y transformación requieren humildad, reconocer la necesidad de ayuda y permitir que Dios intervenga en nuestras vidas. Esa intervención trae equilibrio, cambios profundos y un impacto positivo en la familia, la comunidad y la sociedad. Si tuviera que resumir en una frase el impacto que desea que "Todos a la mesa" deje en el lector, ¿cuál sería? "Disfrutar al anfitrión y volverse un buen anfitrión". El banquete de "Todos a la mesa" es la comunión, estar presentes y dejar de estar ausentes. El libro también invita a quienes se sienten fuera de la Navidad o desconectados de su familia a reconectarse y participar plenamente. Mi reto para quienes leen esto es dejarse usar por Dios, no temer a recibir el pan de vida que es Jesús, cerrar el año soñando y agradeciendo, creyendo que Dios puede regalar un próximo año lleno de bendiciones y sorpresas más allá de nuestra imaginación.

