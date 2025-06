Juan Carlos Mestre: "La poesía es una manera de estar en el mundo"

Nos reunimos con él no en Gracias, si no en Tegucigalpa, donde continuaría marcando el paso de una visita que lo llevó a otros recintos: la UNAH, la Biblioteca Nacional de Honduras y el Centro Cultural de España.

No fue una visita que luego se ve desde la lejanía del recuerdo, no, fue una visita que quedó marcada por la denuncia ante la violación de los derechos humanos de menores infractores. De ahí surgió una carta , de ahí surgió una amistad que dos décadas después sigue haciendo eco.

El lenguaje cotidiano, el lenguaje funcional describe realidades del mundo, pero no aborda la zona invisible de la conciencia. Cumple una funcionalidad utilitaria, pero no se convierte la mayoría de las veces en un proyecto espiritual. Yo creo que sí la poesía.

Y la casa de la verdad no es otra cosa que la coherencia entre las premisas, la sintaxis del discurso, ese ordenamiento de una conciencia del mundo que solo logra transmitir la poesía. La conciencia de algo de lo que no podríamos tener conocimiento de ninguna otra manera.

Ahora bien, el lenguaje poético creo que goza de un grado de cualidad, que para mí no es otro que el hecho de entender la poesía como los anclajes éticos del idioma. Los anclajes donde se cifra todo acto estético devienen en un acto ético, y en la medida que la poesía trabaja esa zona invisible que se hace presente en medio de las palabras que conforman un poema, ancla la función que tienen las palabras, que han sido hechas para construir la casa de la verdad, no para destruirla.

Muy pronto me di cuenta que las palabras de la poesía habían sido hechas para cuidarnos, para ampararnos frente a la intemperie del mundo y no me alejé nunca más de esa querencia que me ha acompañado hasta el día de hoy.

La voz de la poesía me amparaba frente a la gritonería del autoritarismo, de los ásperos profesores que imponían los métodos educacionales de manera violenta e impositiva. Y la poesía fue para mí un refugio, un espacio en el que yo pensaba que era un lugar que me gustaría habitar porque era el único lugar de protección donde las palabras ejercían sobre mí un cuidado y yo me sentía protegido por ese bien que representaba.

Yo estudié en España durante los últimos años del franquismo, donde la escuela era un espacio radicalmente autoritario. Y cuando yo me encontré en los libros de texto con los primeros poemas, me encontré a su vez con el lenguaje de la delicadeza humana, que yo asocié inmediatamente al afecto, a la fraternidad y al cuidado, esencialmente de mi madre.

Yo creo que eso sería imposible, pero sería imposible porque sería una falacia, en términos absolutos, creo que no hay ser humano que no se conozca a sí mismo y que no haga una opción moral.

Son las formas de expresarlo y la poesía es esencialmente forma. Uno puede tener la mejor de las ideas, uno puede tener la idea de su dolor, pero si no encontramos las palabras exactas, esa idea se pierde, no se puede expresar.

En algún momento escribió que el poema no es un lugar para decir, si no para ser, ¿Cómo es usted ante la poesía?

Es una reflexión que nunca me he hecho. Para mí la respuesta sería, pues, tal cual soy yo ante mí mismo, una identidad absoluta e indisoluble. No hay separación entre escribir y ser, yo creo que la poesía no es un proyecto del arte literario; no, la poesía es una manera de estar en el mundo. Es un proyecto espiritual, es una identificación absoluta con el nombrar las cosas de la realidad y del mundo.

No puedo establecer algún grado de valor o de cualidad sobre algo si no es desde la reflexión poética. El poema está ahí como unas palabras enunciadas ante el vacío para una multitud que no existe. De repente apareces tú, aparece nuestro compañero y reconocen esas palabras como poema. Entonces el poema existe.

Hay tantas formas de escribir, como poetas, por eso yo no creo en las generaciones porque cada poeta es literalmente irrepetible. No creo en las escuelas, no creo en el canon, no creo en las tendencias, porque cada poeta funda su manera de estar en el mundo, y esa manera particular, íntima y absoluta de estar en el mundo es la que define su escritura.

Escribir con la estética de otro o lo que manda el gusto de la época, es suplantarse, es avocarse al abismo retórico de repetir modelos.

Creo esencialmente en la desobediencia al canon, que cada cual escriba como quiera, como le dice la voz sin boca de su espíritu. No la voz del altavoz que le dice: cumple esta función en esta sociedad, sé útil. No tiene ningún sentido. Hay otras disciplinas que cumplen esa función que el poeta no acompaña, no acompaña a la comparsa que en la corte elogia a los poderosos o forma parte del decorado acrítico de la realidad.

¿Cómo se pone a salvo el poeta de ese riesgo de caer en el canon, de dejarse llevar?

Ese siempre es un peligro, esa es la zona de peligro. Porque se pueden producir artefactos artísticos, claro, repetir, reproducir algo que ha sido hecho es fácil. Lo difícil y también estimulante es esa dificultad de enfrentarse a dar un paso más allá, donde el lenguaje poético pueda ayudar a comprender algo más del enigma de la existencia.

¿Cómo puede el poeta afrontar el desafío de preservar su dimensión ética, política y transformadora sin renunciar a la belleza del lenguaje?

Yo creo que en esa belleza está el compromiso. El compromiso es con el lenguaje, porque un poema es un artefacto de lenguaje. Y ese compromiso con el lenguaje implica toda la realidad, todas las zonas de tensión de la filosofía moral que nos hace distinguir entre el principio del bien y del mal, la que nos hace optar por una palabra frente a otra, por una aproximación siempre paradójica, porque cuanto uno más se acerca al hallazgo, más se aleja el infinito de los significados.

La poesía está para recordar cuál es el proyecto moral de las palabras. La poesía está implicada no solo en la realidad, sino en la zona invisible de la realidad. Decía un poeta francés, René Char, que el poeta debe dejar huellas, no pruebas, porque solo las huellas nos permiten seguir soñando.

Y esa ensoñación del poema, esa mano tendida hacia el sendero que nos conduce a los horizontes significativos del porvenir, creo que es la gran alianza de la poesía.

El poeta está con las criaturas que aún esperan un último gesto de piedad y misericordia. Y esa es la tarea de la poesía, seguir recordando para qué han sido hechas las palabras.

¿Desde qué sentir aborda las realidades humanas?

Desde la decisión ética de tomar partido. De decir no cuando se debe decir, la poesía no habla en voz baja.

El poeta es un ser, decía Cortázar, profundamente desagradable y es desagradable porque está ahí siendo testigo.

Yo como poeta no me puedo callar en esta época, no me puedo callar frente a la brutalidad de la sociedad consumista que esclaviza a multitudes y no hace avanzar a los pueblos, sino que los convierte en esclavos.

No me puedo callar frente a las atrocidades. La poesía no puede tener un terreno neutral en época de barbarie.

Esto a lo mejor no se entiende, y desde otros espacios del pensamiento lingüístico dirán: es una reflexión que no estaría incluida en el proyecto de la voz poética.

Bueno, ¿por qué digo esto? No sé, me ha llevado tu reflexión a que yo me sitúe en el único lugar o en el único no lugar que tiene la poesía en el mundo contemporáneo, la de seguir siendo testigo

¿En nombre de quién hablo? ¿Para quién hablo? Hablo en nombre de los antepasados y hablo para que me escuchen los muertos.

Al ser adultos con el paso del tiempo nos vamos exiliando de ese territorio de la imaginación, ¿Cómo hace usted para no abandonarlo?

Es imposible no abandonarlo, el tiempo es indetenible y nos aleja del lugar fundacional de la infancia, que no es otro que el de la inocencia.

Las palabras están vinculadas a una verdad histórica, pero también se pierden. Y entonces ahí está el cuidado del poeta, el cuidado de la infancia, del territorio perdido.

No podemos regresar físicamente a la infancia, pero podemos regresar a la infancia de las palabras, cuando las palabras significaban exactamente aquello para lo que habían sido hechas.

Entonces, ¿cuál es la tarea de la poesía? Volver a colocar las palabras, la creación poética en el lugar del cuerpo inocente cuando las palabras fundan el símbolo que ante nosotros representan las cosas que pueblan el mundo.