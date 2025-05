La sensibilidad y la verdad en la poesía de Galeas y Mestre

Gracias, Honduras.- Sucede que a veces es difícil definir qué es la poesía. El mismo Juan Carlos Mestre dice: “Yo no sé, yo no sé qué es la poesía”.

"Esta palabra no ha sido pronunciada contra los dioses, esta palabra y la sombra de esta palabra han sido pronunciadas ante el vacío, para una multitud que no existe.

Mestre llegó al IX Festival Internacional de Poesía Los Confines no solo para recibir un homenaje por su trayectoria, sino también a leer su poesía y presentar “Casa de citas del antiguo silencio”.

Y como continuó el poeta, es quizá el lenguaje de la delicadeza humana, “la interlocución con aquello que desconocido es para nosotros lo sagrado (...) La poesía no está vinculada a la inspiración de las musas, sino que está inserta, creo yo, en la gran vertebración de las leyes del azar que rigen desde las esferas giratorias y sus ilimitables bellezas, como el crecimiento de un girasol o la materia que determina la oscuridad de esta mesa”.

Hay en Galeas una transfiguración cuando lee. La fuerza de su voz se hermana con su poesía, cuyo ímpetu no cesa en él. Su vida se configuró alrededor de la medicina y la poesía, dos fuerzas demasiado exigentes entre las cuales se estuvo moviendo durante décadas.

No ha publicado mucho, pero su silencio no ha sido creativo, sino editorial. Por eso, como indica el texto de presentación del libro, esta antología “atesora todos los silencios de Tulio Galeas: aquellos que no llegaron a tiempo”.

"Es en vano intentar/ recobrar el nombre de mi país,/ salvar/ la ondulante cabellera de yerbas,/ el nombre original de las estrellas/ que elaboraron el color del cielo./ Desaparecieron/ cuando/ nos cambiaron de dioses..." ("La lucha inútil", Tulio Galeas)

En “Las grietas del silencio” está reunida “una poesía hondísima y desnuda, fraguada a imagen y semejanza del azaroso caos de los días, por eso sus imágenes no solo recogen una idea estética, sino el testimonio del frágil oficio de sobrevivir con dignidad y de retar al poder y al olvido”.

El poeta Tulio Galeas fue homenajeado en el Festival de Los Confines por sus aportes a la historia literaria de Honduras, entre los que destaca no solo su obra, sino el haber sido uno de los fundadores de uno de los movimientos poéticos más importantes: La Voz Convocada.